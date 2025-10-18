El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Milicianos de Venezuela, durante un desfile. Reuters

Trump y Maduro concentran tropas en el Caribe y se preparan para la guerra

Los expertos creen que la amenaza militar de Washington pretende forzar la caída del líder chavista sin tener que invadir Venezuela

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Sábado, 18 de octubre 2025, 17:29

Comenta

Donald Trump se autoproclama como el gran pacificador. Tiene, eso sí, un método particular para acabar con los conflictos: amenazar con la guerra. Maneja la ... geopolítica como si estuviera ante el tablero del viejo juego del 'Risk'. Todo el planeta vive pendiente de cómo caigan sus dados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran al menor de edad desaparecido en Mieres desde ayer
  2. 2 Condenado un vecino de Gijón por telefonear a una casa de citas y llamar «puta» a su interlocutora
  3. 3 Una Asturias unida se moviliza contra el peaje del Huerna
  4. 4 El VAR vuelve a indignar al oviedismo por una decisión compleja de entender
  5. 5 Cae una red criminal que obligaba a ocho mujeres a prostituirse en pisos de Oviedo
  6. 6 El fenómeno con vídeos del Pueblo Ejemplar que causa sensación: «En Valdesoto somos de comedia»
  7. 7

    La nueva conservera de Carreño, más cerca de su instalación
  8. 8 La Oreja de Van Gogh actuará en Gijón en la vuelta de Amaia Montero al grupo
  9. 9 El acusado del crimen de Justel en Fomento, Gijón, alega que no tenían intención de matar
  10. 10

    Barbón, en la manifestación contra el peaje: «Vengo a poner la cara por Asturias. Tenemos todas las de ganar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Trump y Maduro concentran tropas en el Caribe y se preparan para la guerra

Trump y Maduro concentran tropas en el Caribe y se preparan para la guerra