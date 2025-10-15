El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El ministro de Exteriores español, José Manuel Alabres, durante su encuentro en Hangzhou con su homólogo chino, Wang Yi. EFE

Albares defiende a España desde China como un «aliado fiable» ante las críticas de Trump

El ministro de Exteriores replica a Estados Unidos tras su reunión en Hangzhou con su homólogo chino, Wang Yi

Jaime Santirso

Pekín

Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:53

Comenta

Mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, criticaba a España, calificándola de «irrespetuosa» por su «no elevar» su contribución a la OTAN y amenazando con aranceles ... a modo de «castigo», el Gobierno hacía gala de su acercamiento a China con la visita del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, quien este miércoles se ha reunido en la ciudad de Hangzhou con su homólogo Wang Yi.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Si te veo con otro no respondo. De Villabona se sale, pero del cementerio no»
  2. 2 Los okupas de El Entrego habrían asaltado carboneras e intentado entrar en otros pisos bajos
  3. 3 Fallece un hombre al precipitarse desde una ventana en Gijón
  4. 4 Muere José Manuel Espinosa, el defensa del Sporting de Gijón que secó a Maradona
  5. 5

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  6. 6 Nuevo restaurante en Gijón: el Club de Golf de Castiello by Galán, abrirá en noviembre
  7. 7 Jesús Martínez, dueño del Real Oviedo, hace balance: asume el despido de Paunovic y dice que la marcha de Carrión a Las Palmas «fue un error»
  8. 8 El musical Mamma Mia! llega a Gijón con catorce funciones
  9. 9

    El Principado da luz verde a los centros privados de la Nebrija y la Alfonso X
  10. 10

    Trasladan a la cárcel de León al detenido por el crimen de la gijonesa Susana Sierra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Albares defiende a España desde China como un «aliado fiable» ante las críticas de Trump

Albares defiende a España desde China como un «aliado fiable» ante las críticas de Trump