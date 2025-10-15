Albares defiende a España desde China como un «aliado fiable» ante las críticas de Trump

Mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, criticaba a España, calificándola de «irrespetuosa» por su «no elevar» su contribución a la OTAN y amenazando con aranceles ... a modo de «castigo», el Gobierno hacía gala de su acercamiento a China con la visita del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, quien este miércoles se ha reunido en la ciudad de Hangzhou con su homólogo Wang Yi.

«España es un aliado fiable dentro de la OTAN, que en estos momentos tiene un despliegue máximo en el flanco este para garantizar la seguridad euroatlántica, con 3.000 soldados desplegados, barcos y aviones […], y que también tiene un gasto militar que está en estos momentos en el 2%, que es el compromiso que se adquirió en Gales (en referencia a la Cumbre de Newport de 2014) cuando este Gobierno se encontró el gasto militar en su punto más bajo de la historia», ha defendido Albares en rueda de prensa. «Por lo tanto, yo creo que está fuera de toda duda el compromiso y todo lo que España aporta a la seguridad euroatlántica».

El señalamiento de Trump ha realzado por comparación el encuentro, «muy positivo» y «franco». «España tiene hoy en día una política exterior global que puede escucharse y cuya voz es reconocida y escuchada desde Washington hasta Pekín», ha presumido el ministro, por más que el camino que acerca a una capital parece alejar de la otra.

El deterioro sin precedentes de las relaciones con Estados Unidos coincide con un acercamiento, también sin precedentes, a China, plasmado en las tres visitas que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha realizado en apenas dos años, la última de ellas el pasado mes de abril.

Wang Yi «ha subrayado la importancia que están teniendo la sucesión de visitas que tiene España aquí a China [sic], muy especialmente las visitas del presidente del Gobierno que China desea que sean visitas anuales», ha apuntado Albares. «Hemos repasado nuestra relación bilateral en un momento en el que hemos estrechado y reforzado nuestro diálogo y hemos analizado la forma en que podemos seguir avanzando esa asociación estratégica integral», la cual, ha tenido a bien puntualizar más adelante, «no va contra nadie ni resta a nadie».

Coacción porcina

Sin embargo, la sintonía no está exenta de intereses ni el amable lenguaje diplomático captura del todo la realidad. A principios de septiembre China consumó su extorsión a España mediante la imposición de aranceles a las importaciones de porcino, una maniobra con la que pretende que el Gobierno se oponga a los aranceles europeos a los vehículos eléctricos. En junio de 2024 ya anunció la investigación, y entonces logró que Sánchez pasara de liderar la medida en el seno de la Unión Europea a la abstención. Ante la falta de avance en este contencioso, el régimen presiona y trata de socavar la unidad europea a través de un socio maleable.

Albares ha pasado de puntillas sobre esta cuestión, limitándose a incluir al porcino entre los sectores, junto «al agroalimentario, la automoción, las energías renovables», que ha comentado con Wang Yi por suponer «sectores atrayentes para España, sectores importantes y sectores donde todavía hay un gran margen para que las empresas españolas puedan seguir beneficiando a China». El ministro, eso sí, ha enfatizado la importancia de la «reciprocidad» y un «terreno de juego equilibrado», dado el desorbitado déficit comercial a favor del gigante asiático.

Los mandatarios han tratado asimismo los dos focos más urgentes en la arena global: Ucrania y Gaza. Con respecto al primero, y dado el apoyo implícito de China a Rusia desde que comenzó la invasión, Albares ha trasladado «la importancia existencial del futuro de Ucrania para los europeos» y la necesidad de que «todos hagamos lo que esté en nuestra mano para que llegue y regrese lo antes posible la paz».

Con respecto al segundo, donde ambas partes comparten una visión similar, el ministro ha establecido las prioridades tras el reciente acuerdo. A corto y medio plazo, «consolidar el alto el fuego, desarmar definitivamente a Hamás y que la ayuda humanitaria pueda entrar masivamente sin ningún obstáculo», para luego, a largo plazo, «conseguir que exista un Estado palestino como miembro permanente de las Naciones Unidas y poner en pie la solución de Dos Estados».

El entendimiento entre España y China marcará un nuevo hito a mediados del próximo mes de noviembre, con el viaje de los Reyes, la primera visita de Estado desde la realizada por Juan Carlos I en junio de 2007.