El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Trump durante su comparecencia con el presidente finlandés Alexander Stubb Reuters

Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»

T. Nieva

Jueves, 9 de octubre 2025, 21:57

Comenta

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha vuelto a dar muestras este jueves de las malas relaciones de su Gobierno con el de Pedro Sánchez. Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca con el presidente de Finlandia Alexander Stubb, insistió en la necesidad de que España se comprometa cuanto antes a aumentar el gasto en defensa hasta alcanzar el 5% del PIB. Y si no lo hace, ha amenazado, la OTAN debería expulsar a España de su organización.

Trump ha asegurado que en la reunión de la OTAN celebrada en La Haya durante el pasado junio los 32 aliados se comprometieron a elevar el gasto en defensa del 2% al 5%. «Tuvimos un rezagado: fue España. Hay que llamarles y averiguar por qué se han quedado rezagados. A ellos también les va bien. Lo curioso es que, gracias a muchas de las cosas que hemos hecho, les va bien. No tienen excusa para no hacerlo (incrementar el gasto en defensa). Pero no pasa nada. Quizás deberíamos expulsarlos de la OTAN», ha insistido.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roba el bolso a una mujer en Avilés tras atacarla con unas tijeras en el cuello
  2. 2 Queman la vivienda de una vecina problemática del barrio gijonés de El Coto que ha protagonizado numerosos incidentes
  3. 3 Amplio despliegue para localizar a una mujer de 33 años desaparecida en el Cabo Peñas
  4. 4 En busca y captura la prostituta implicada en la muerte de Saúl Iglesias en Gijón
  5. 5 El Real Oviedo destituye a Paunovic: «Su éxito del ascenso quedará para siempre en la memoria»
  6. 6

    Los okupas de Quintes «revientan» la entrada de una segunda casa en Granderroble
  7. 7 Los viajes del Imserso enfadan a los asturianos
  8. 8 Un camping de Asturias, entre los candidatos a ser el mejor de España
  9. 9 Ryanair eliminará todos sus vuelos en Asturias a partir del próximo verano
  10. 10

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»

Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»