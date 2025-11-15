El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Xi Jinping y Sanae Takaichi se saludan en un foro celebrado en cotubre en Corea del Sur. EFE

China anuncia maniobras militares en plena tensión con Japón

El Gobierno de Pekín insta a sus ciudadanos a que no viajen a territorio nipón a raíz de la crisis diplomática desatada a causa de Taiwán

María Rego

María Rego

Sábado, 15 de noviembre 2025, 22:10

Comenta

China no parece interesada en rebajar la tensión con Japón y el sábado lo demostró con el anuncio de la próxima ejecución de maniobras militares ... con fuego real en el mar Amarillo, situado entre el gigante asiático y la península coreana, y la consiguiente prohibición de la navegación en parte de sus aguas. Los ejercicios comenzarán el lunes y durarán tres días, y en la notificación emitida por la oficina marítima de Yancheng, en la provincia oriental de Jiangsu, no se concreta ni qué tipo de prácticas se llevarán a cabo en ese periodo ni los medios y el armamento que serán utilizados.

