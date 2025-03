«Vivimos en un mundo cambiante y turbulento donde la certeza se está convirtiendo en un recurso escaso. Las decisiones que tomen los países, especialmente ... los grandes, determinarán la trayectoria de nuestra época y moldearán el futuro del mundo». La semana pasada, durante su conferencia de prensa anual, el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, se refirió claramente a Donald Trump sin nombrarlo.

Y frente al caos y la incertidumbre que ha provocado el presidente de Estados Unidos desde su regreso a la Casa Blanca, Wang afirmó que China «será fuente de certeza» para el mundo, que «se pondrá firmemente del lado correcto de la historia», y que se erigirá en «una fuerza justa para la paz, la equidad y la justicia internacionales», defendiendo siempre «el verdadero multilateralismo».

Preguntado por la política 'América primero' de Trump, Wang trató de ser diplomático sin perder la firmeza. «Si nos obsesionamos con mantener una posición de fuerza, la ley de la selva volverá a reinar en el mundo», dijo, añadiendo que los países «no deben poner intereses egoístas por delante de sus principios».

Eso no quiere decir que la segunda potencia mundial vaya a ondear la bandera blanca frente a las amenazas de Trump. «Si Estados Unidos quiere guerra, ya sea arancelaria, comercial o de cualquier otro tipo, estamos listos para luchar hasta el final», tuiteó la Embajada de China en Estados Unidos tras la última imposición de aranceles.

Wang Huiyao, exconsejero del Consejo de Estado de China y presidente del Centro de China para la Globalización (CCG), accede a conversar con este diario para tratar de entender la ambigua postura del Gran Dragón sobre muchos de los temas que más preocupan en el tablero geopolítico.

- Empecemos por la guerra de Ucrania. ¿Qué postura tiene China? Por un lado apoya la integridad territorial de Kiev, pero, por otro, se ha convertido en el salvavidas económico de Rusia.

- La postura del gobierno chino ha sido coherente y se ha mantenido a lo largo de estos tres años: el país quiere promover la paz y trabajar con la comunidad internacional para acabar con la guerra. Incluso diseñamos un plan para la paz con otros países de los BRICS -el bloque liderado precisamente por China, Rusia, India, Brasil y Sudáfrica-. Cuando se alcance un acuerdo, China querrá participar de forma activa, y podría incluso enviar tropas de paz a Ucrania. Es evidente que los rusos no quieren soldados de la OTAN allí, razón por la que justifican parcialmente la invasión, pero quizá podrían aceptar las de países neutrales como el nuestro, o como India. Así creo que se podría cerrar un trato. Ahora solo vemos las propuestas de Trump, y su secretario de Defensa dejó claro en la conferencia de Munich, a la que yo mismo asistí, que Estados Unidos no enviará tropas y que es Europa la que se debe encargar de proporcionar la seguridad. Pero, ¿por qué no enviar las de la ONU o las de los BRICS? Si Estados Unidos y Rusia llegan a un acuerdo, pueden promover una resolución en el Consejo de Seguridad para crear esa fuerza de paz en la que podrían participar también países europeos. China estaría dispuesta a participar en ese marco, ya que es el país de los cinco con asiento permanente en el Consejo de Seguridad que más efectivos tiene desplegados en misiones de paz.

- Desde el principio, muchos han sostenido que China era el único país capaz de convencer a Vladímir Putin de que abandone la invasión de Ucrania. Pero no lo ha hecho. Al contrario, ha incrementado el comercio bilateral con Rusia.

- Es injusto pensar que la responsabilidad de parar la guerra es exclusiva de China. ¿Por qué debería hacerlo? China no es parte de esta guerra, mantiene buenas relaciones con ambos contendientes, y se limita a preservar unas relaciones comerciales normales con los dos. Salvo por el hecho de que no ha enviado equipamiento militar a Rusia, mientras todos los miembos de la OTAN arman a Ucrania. Si nosotros hubiésemos enviado armamento a Rusia, posiblemente esta guerra habría acabado ya. Pero creo que mantenemos una postura responsable, y hemos sido contundentes en nuestra oposición a utilizar armas nucleares en Ucrania. Con Trump estoy de acuerdo en una cosa: hay que hacer concesiones.

- ¿Cree que en Occidente malentendemos siempre a China?

- Sin duda alguna. Ahora que Ursula von der Leyen y otros líderes europeos sufren los quebraderos de cabeza que provoca Trump se están dando cuenta del enorme valor que tiene la consistencia de China en su apoyo al libre comercio, el multilateralismo, la lucha contra el cambio climático, e incluso el desarrollo ético de la inteligencia artificial. Ya no hay una rivalidad entre Occidente y China. Todos tenemos dependencias estratégicas y estamos obligados a encontrar espacios comunes.

«Rusia no aceptará tropas de la OTAN en Ucrania. ¿Por qué no enviar las de la ONU o las de los BRICS?»

«Si China pudiese ayudar a garantizar la paz en Europa, no sería necesario aumentar el gasto en defensa»

- ¿Cree que la hostilidad de Trump contra todos puede acercar a China y Europa?

- Sí, y creo que Ucrania también va a ayudar a que haya mayor entendimiento entre ambos. Si China pudiese ayudar a garantizar la paz en Europa, no sería necesario incrementar el gasto en defensa al 5%, como pide Trump consciente de que gran parte de ese dinero se utilizaría para adquirir el armamento que fabrica Estados Unidos, en un momento en el que economías como la de Alemania o Francia pasan por un mal momento. Hay que gastar más para mejorar el bienestar de la ciudadanía y menos en balas.

- Trump dispara aranceles en todas las direcciones.

- Necesitamos un mundo basado en reglas, en el que las instituciones internacionales, como la Organización Mundial del Comercio, funcionen para evitar que alguien como él pueda hacer 'bullying'.

- ¿Cómo ve la relación con Estados Unidos?

- Durante el primer mandato de Trump ya sufrimos sus aranceles. Aun así, nuestro comercio con Estados Unidos creció, no disminuyó. Por eso, creo que es muy importante mantener la calma y proteger el multilateralismo, conjuntamente con Europa y el Sur Global.

- Parece fácil de decir y difícil de lograr.

- Bueno, podemos retirar a Estados Unidos de las instituciones globales. Hagamos una Organización Mundial de la Salud sin ese país, luchemos nosotros contra el cambio climático… El mundo no puede detener su progreso en cuestiones cruciales, pero tampoco puede obligar a Estados Unidos a participar en él. No les expulsamos, se van ellos. Y no tiene por qué suponer el fin del mundo.