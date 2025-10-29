El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a su homólogo de Corea del Sur, Lee Jae Myung AFP

EE UU cierra otro acuerdo asimétrico con Corea del Sur

El presidente surcoreano contenta a Trump al comprometerse a invertir 350.000 millones y elevar el gasto en Defensa

Jaime Santirso

Enviado especial a Busan (Corea del Sur)

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:00

Comenta

Ensombrecida por la intensa agenda de Donald Trump durante su gira asiática, desde la cita con Xi Jinping hasta el desplante en forma de misil ... de Kim Jong-un, la reunión con su anfitrión, el presidente surcoreano Lee Jae-myung, ha pasado a un segundo plano. Eso pese a que esta ha propiciado un nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos y Corea del Sur.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un juzgado dicta una orden de detención contra Jesús Martínez, propietario del Real Oviedo, y Gerardo Cabrera
  2. 2 Herido un joven que circulaba en patinete en Gijón al chocar con un vehículo
  3. 3

    La Universidad de Oviedo prohíbe a los padres acceder a las notas y reclamar exámenes
  4. 4

    La historia de una asturiana: «Desperté con medio cuerpo paralizado y llamé a un amigo en lugar de al 112»
  5. 5

    La jueza autoriza a sacar de la balsa de Ribadesella los coches en los que se cree que están Maritrini y su bebé
  6. 6

    Ourense 4-2 Real Oviedo: otro bochorno y ridículo azul en la Copa del Rey
  7. 7 Muere a los 41 años la camionera influencer Coco Trucker Girl
  8. 8 Detenido in fraganti al entrar a robar en una casa en Gijón con los dueños dentro
  9. 9 Un conductor de 70 años choca contra una valla en Valentín Masip, en Oviedo, y hiere a tres peatones
  10. 10 Dos puentes y cuatro fines de semana largos en Asturias: así queda el calendario laboral de 2026 en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio EE UU cierra otro acuerdo asimétrico con Corea del Sur

EE UU cierra otro acuerdo asimétrico con Corea del Sur