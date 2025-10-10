El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Sanae Takaichi al asistir este viernes en Tokio a la reunión con el líder de Komeito. AFP

La coalición de Gobierno se rompe en Japón y complica la investidura de Takaichi

Los budistas conservadores de Komeito abandonan al PLD tras 26 años de alianza y la candidata deberá buscar nuevos apoyos para convertirse en la primera jefa de Gobierno

Jaime Santirso

Pekín

Viernes, 10 de octubre 2025, 14:42

Comenta

Tan cerca, tan lejos. Sanae Takaichi parecía encaminada a convertirse en la primera jefa de Gobierno en la historia de Japón tras haber sorteado el ... principal obstáculo, esto es, ganar las primarias del Partido Liberal Democrático (PLD). Sin embargo, los últimos metros hasta alcanzar semejante hito se vuelven cada vez más cuesta arriba.

