El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Kim Yong-nam en un acto en Caracas en 2018. Reuters

Fallece Kim Yong-nam, antiguo jefe de Estado ceremonial de Corea del Norte

Kim, que dirigió la diplomacia del régimen durante más de dos décadas pese a no tener vinculación familiar con la estirpe gobernante, ha muerto a los 97 años a causa de las complicaciones de un cáncer

Jaime Santirso

Pekín

Martes, 4 de noviembre 2025, 18:21

Comenta

Su apellido Kim no era el Kim de los Kim, al fin y al cabo el más popular en Corea, y quizá no quepa mayor ... hazaña para un norcoreano que haber ostentado la jefatura –ceremonial– del Estado sin pertenecer a la estirpe Paektu en el único régimen comunista y hereditario del mundo. La propaganda estatal ha revelado este martes el fallecimiento de Kim Yong-nam, cuyo cargo más destacado resulta casi tan largo como los 97 años que acabó viviendo: expresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea. El deceso se produjo el lunes, a consecuencia de un fallo multiorgánico provocado por el cáncer colorrectal que padecía desde junio del año pasado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La misteriosa herencia de 14 millones de euros que puede ir a parar a un oculista de Oviedo
  2. 2 Un trabajador de 27 años muere electrocutado cuando limpiaba bajo una línea de alta tensión en Coaña
  3. 3

    La antigua sede de Telefónica de Gijón albergará 18 lofts de lujo para alquilar a ejecutivos
  4. 4 Rescatan a un conductor que se cayó por un terraplén en Gijón
  5. 5 El Principado sobre los correos de Claudia Montes: «Eran confusos» y «no llegaron al presidente»
  6. 6

    Claudia Montes: «Me dijeron que no me preocupara, que en Asturias se llevaban amañando contratos cuarenta años. Era un secreto a voces»
  7. 7 ¿Cuánto cobrarán los propietarios que se adhieran a Alquilámoste? Así funcionará el programa de alquiler de vivienda del Principado
  8. 8 Asturias, en alerta naranja por fuertes vientos: estas son las recomendaciones para protegerse
  9. 9 Muere el magistrado Rafael Martín del Peso García
  10. 10 Susto en Gijón: herido un hombre tras un choque entre vehículos en El Llano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Fallece Kim Yong-nam, antiguo jefe de Estado ceremonial de Corea del Norte

Fallece Kim Yong-nam, antiguo jefe de Estado ceremonial de Corea del Norte