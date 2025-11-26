El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Las llamas devoran el complejo de viviendas

Las llamas devoran el complejo de viviendas AFP

Un incendio en un área de rascacielos en Hong Kong causa al menos cuatro muertos

Las llamas se han propagado con rapidez por el andamiaje de bambú que rodeaba a una de las torres del complejo, donde residen unas 4.000 personas

María Rego

María Rego

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:42

Comenta

Un enorme incendio devora desde hace varias horas un complejo residencial en el distrito de Tai Po, en el norte de Hong Kong, donde decenas ... de vecinos se encuentran atrapadas. El fuego, que se desató cerca de las 15.00 hora local (en torno a las 8.00 en España), se ha cobrado por ahora cuatro vidas -entre ellas un bombero- y al menos siete personas han tenido que ser evacuadas a centros hospitalarios. El andamiaje de bambú que rodeaba uno de los bloques ha ayudado a la rápida propagación de las llamas.

