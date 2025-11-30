El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Empata el Celta Fortuna en Avilés
El agua causó un desastre a su paso por Indonesia. Afp

Las inundaciones en el sudeste asiático causan ya casi mil muertos

Indonesia, Tailandia y Sri Lanka son los países más afectados por el temporal mientras los equipos de rescate buscan a cientos de desaparecidos

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Domingo, 30 de noviembre 2025, 18:30

Comenta

El número de víctimas mortales causadas por las lluvias torrenciales y las inundaciones en Indonesia, Tailandia y Sri Lanka se acerca ya al millar. Según ... las autoridades de estos países, la cifra final será mayor ya que hay centenares de desaparecidos y, además, los equipos de rescate no han podido acceder a algunas localidades que siguen incomunicadas por los efectos de este temporal que ha arrasado el sudeste asiático.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vídeo | Así fue el atraco a punta de pistola en una gasolinera de Gijón
  2. 2 Atraco a punta de pistola en una gasolinera de Gijón
  3. 3

    La carretera se cobra la vida de cinco jóvenes este domingo
  4. 4 La mujer que falleció en la canal del Texu llevaba el brazo escayolado y a su perro sujeto con una correa
  5. 5 Hallan el cadáver de un hombre bajo el viaducto de Carlos Marx, en Gijón
  6. 6

    Talleres Peláez baja la persiana en Gijón: «Qué contento estaría el abuelo si viera que el taller cierra pero estando arriba»
  7. 7 Detienen a un entrenador de fútbol por abusar sexualmente de 61 menores
  8. 8 La nieve vuelve a condicionar el tráfico en Asturias: estas son las restricciones en las carreteras de montaña
  9. 9

    Jugadores de 12 años de un equipo de fútbol cántabro mandan «a fregar» a su rival femenino en redes
  10. 10 La Ruta del Cares, cerrada por un derrumbe

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Las inundaciones en el sudeste asiático causan ya casi mil muertos

Las inundaciones en el sudeste asiático causan ya casi mil muertos