Las inundaciones en el sudeste asiático causan ya casi mil muertos

El número de víctimas mortales causadas por las lluvias torrenciales y las inundaciones en Indonesia, Tailandia y Sri Lanka se acerca ya al millar. Según ... las autoridades de estos países, la cifra final será mayor ya que hay centenares de desaparecidos y, además, los equipos de rescate no han podido acceder a algunas localidades que siguen incomunicadas por los efectos de este temporal que ha arrasado el sudeste asiático.

Indonesia es el país más afectado:registra al menos 442 fallecidos y trata de localizar a más de 400 personas, según las últimas cifras de la agencia de gestión de desastres. El Gobierno ha recurrido a helicópteros y aviones para abastecer de comida y medios de supervivencia a los ciudadanos aislados. Aún no se ha podido acceder a dos localidades de la isla de Sumatra. El ejército de este país de 283 millones de habitantes movilizó dos buques para trasladar ayuda a esa zona.

Más de 213.000 personas tuvieron que abandonar sus casas y huir de los efectos del diluvio. El lodo cubre edificios, calles y vehículos. En algunos puntos todavía no han comenzado las labores de limpieza. «La mayoría de los residentes decidieron quedarse; no querían abandonar sus hogares», relató Idris, un indonesio de 55 años. Aunque las lluvias remiten, se mantiene el temor a deslizamientos de tierra.

«Desde el tejado sin comida»

La situación es parecida en el sur de Tailandia. Hay al menos 162 fallecidos y el agua se ha llevado una enorme cantidad de casas. El Gobierno ha prometido dar unos 53.000 euros por hogar perdido. Pero ni así ha conseguido frenar las críticas de la población por la tardanza en dar la alarma. Las autoridades han decretado el estado de emergencia y han desplegado medios para buscar a los desaparecidos y retirar los escombros.

En Sri Lanka, el número de muertos se eleva a 212, con una cifra similar de personas aún sin localizar y 833.000 desplazados. La ciudad de Colombo es una de las más afectadas. Muchos ciudadanos vivieron el temporal desde los tejados para evitar ser arrastrados por el agua. «Estuve con mi mujer y mis hijos así durante dos días. Sin apenas comida. Al final, sólo teníamos galletas», contó Sumenthra. Un equipo de rescate, sobre un bote salvavidas, logró trasladar a esa familia a un lugar seguro. Un tercio de la población aún no tenía ayer ni electricidad ni agua corriente. El país ha pedido ayuda internacional.