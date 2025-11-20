Más de un millar de evacuados por la erupción del volcán Semeru en Indonesia

Más de un millar de personas, en su mayoría aldeanos y excursionistas, han sido evacuadas este jueves tras la erupción del volcán Semeru en Java, ... la isla principal de Indonesia y muy próxima a Bali, según han informado las autoridades. Los desalojos se iniciaron después de que en la tarde del miércoles se detectara en el monte homónimo la expulsión de partículas de lava y ceniza a más de 13 kilómetros del cráter.

En el momento de la erupción, «a las cuatro de la tarde, era como si fuera medianoche. Estaba muy oscuro», contó Faiz Ramadhani, un habitante de 20 años que describió la experiencia como «horrible», en declaraciones recogidas por la AFP. Las autoridades tuvieron entonces que trasladar en ese primer momento a cerca de 900 personas a refugios en escuelas, mezquitas y salones comunales, indicó Sultan Syafaat, del organismo de gestión de desastres.

Las autoridades también transportaron a lugares seguros otras 190 personas que se encontraban en las laderas del macizo rocoso, en su mayoría escaladores que quedaron varados en un campamento después de la erupción, precisó Rudijanto Tjahja Nugraha, director del parque nacional Semeru. Por su parte, la agencia geológica local ha precisado que, si bien la actividad volcánica se ha calmado este jueves, las fluctuaciones prosiguen.

Un responsable de las operaciones de búsqueda y rescate ha reportado que tres personas sufrieron quemaduras a causa de la erupción. Además, algunas viviendas próximas quedaron parcialmente sepultadas bajo cenizas y fragmentos de roca. «Mi casa quedó cubierta por un flujo de material volcánico de un metro de altura. Muchas viviendas sufrieron daños», contó a la AFP Nurul Yakin Pribadi, jefe de la aldea de Supiturang. Asimismo, al menos una escuela primaria quedó completamente destruida, según precisó Agus Triyono, responsable del distrito de Lumajang.

La última erupción en el monte Semeru, ocurrida en 2021, causó la muerte de más de 50 personas y dañó más de 5.000 casas. Indonesia, un archipiélago en el sudeste asiático con casi 130 volcanes activos, se ubica en el denominado 'Anillo de Fuego' del Pacífico, donde el choque de placas tectónicas causa abundante actividad volcánica y sismológica.