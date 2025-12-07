El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Imagen de la discoteca. Reuters

Al menos 25 muertos por un incendio en una discoteca en la India

La mayor parte de las víctimas eran trabajadores locales que se encontraban en el sótano del restaurante en el momento en el que se produjo la explosión

T. Nieva

Domingo, 7 de diciembre 2025, 07:02

Las autoridades del estado indio de Goa, en el oeste del país, han elevado a 25 la cifra de fallecidos por quemaduras y asfixia y ... a al menos seis la de heridos como consecuencia de un incendio producido tras una explosión que ha arrasado una discoteca de la villa de Arpora. Por el momento se desconoce el origen del fuego.

