El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El primer ministro de Nepal, Sharma Oli, en el centro, ha presentado su dimisión. EFE

El primer ministro de Nepal dimite tras las mortales protestas contra la prohibición de las redes sociales

El Gobierno del país había bloqueado 26 aplicaciones, un veto que levantó tras las movilizaciones sociales que se cobraron 19 vidas

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Martes, 9 de septiembre 2025, 11:13

El primer ministro de Nepal, Sharma Oli, ha dimitido tras las mortales protestas en el país contra la prohibición de las redes sociales. 19 muertos ... y más de 200 heridos en las movilizaciones contra el veto a 26 aplicaciones habían forzado a que el Gobierno nepalí revocara la medida apenas horas después de que los manifestantes rodearan el Parlamento en la capital, Karmandú. «Hemos retirado el bloqueo de las redes sociales. Ya están funcionando», anunció este lunes la ministra de Comunicaciones, Prithvi Subba Gurung. Un día después, la movilización social se ha cobrado la cabeza del jefe del Ejecutivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan a un gijonés de 44 años que falta de su domicilio en Pumarín desde el viernes
  2. 2 Apuñalado un joven de 22 años en Gijón
  3. 3 Fallece la médica Marilis García-Alcalde, pionera en la atención a pacientes con VIH en Asturias
  4. 4

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español
  5. 5 Fallece a los 53 años Dnoé Lamiss, hermana de Carolina Sobe, tras 40 días en coma
  6. 6

    El regreso de la diáspora: «Aquí somos felices»
  7. 7

    Trasladan al hospital a Trashorras, el asturiano que facilitó los explosivos del atentado del 11-M
  8. 8

    La exesposa de Ábalos: «¿El dinero? Que miren en su pasaporte, no ha parado de viajar tras dejar el ministerio»
  9. 9 La asturiana Anabel Montes Mier, a bordo de la flotilla internacional rumbo a Gaza
  10. 10

    Sonia García de la Cruz, jefa de la UDEV de la Comisaría de Gijón: «Investigar sin empatía es imposible y además es útil como herramienta»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El primer ministro de Nepal dimite tras las mortales protestas contra la prohibición de las redes sociales

El primer ministro de Nepal dimite tras las mortales protestas contra la prohibición de las redes sociales