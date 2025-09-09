El primer ministro de Nepal dimite tras las mortales protestas contra la prohibición de las redes sociales
El Gobierno del país había bloqueado 26 aplicaciones, un veto que levantó tras las movilizaciones sociales que se cobraron 19 vidas
Martes, 9 de septiembre 2025, 11:13
El primer ministro de Nepal, Sharma Oli, ha dimitido tras las mortales protestas en el país contra la prohibición de las redes sociales. 19 muertos ... y más de 200 heridos en las movilizaciones contra el veto a 26 aplicaciones habían forzado a que el Gobierno nepalí revocara la medida apenas horas después de que los manifestantes rodearan el Parlamento en la capital, Karmandú. «Hemos retirado el bloqueo de las redes sociales. Ya están funcionando», anunció este lunes la ministra de Comunicaciones, Prithvi Subba Gurung. Un día después, la movilización social se ha cobrado la cabeza del jefe del Ejecutivo.
En actualización
Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.