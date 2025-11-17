El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Sheikh Hasina, en una imagen de archivo. Reuters

La ex primera ministra de Bangladés Sheikh Hasina, condenada a muerte por crímenes contra la humanidad

Exiliada en India, ha sido juzgada por la represión de la ola de protestas en 2024 que causó 1.400 víctimas mortales

T. Nieva

Lunes, 17 de noviembre 2025, 15:35

Comenta

La justicia de Bangladés ha condenado este lunes a muerte a la ex primera ministra Sheikh Hasina, declarada culpable de ordenar la represión de los ... disturbios que provocaron su caída en 2024 y en los que murieron al menos 1.400 personas, en su mayoría civiles, según la ONU.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tomasín: «Solo quiero ver pueblos de Tineo que hacía 30 años que no veía»
  2. 2

    La menor detenida por matar a su cuñada en Candamo ingresa en el hospital con un grave cuadro psiquiátrico
  3. 3 Una mujer se cae dentro de una alcantarilla sin tapa en Oviedo: «Como si me hubiera tragado la tierra»
  4. 4 Nuevos asaltos en viviendas: roban en cuatro chalés de Castiello
  5. 5 Cambia el tiempo en Asturias: una masa de aire «muy frío» podrá traer las primeras nevadas
  6. 6

    Detenido un joven por una agresión sexual en el Naranco
  7. 7 Hallan el cadáver de un hombre en un cajero de Gijón
  8. 8 Fallece un vecino de León al despeñarse en Gradura, Teverga
  9. 9 Fallece un vecino de León al despeñarse en Gradura, Teverga
  10. 10

    La piedra en el zapato del hospital privado de Quirón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La ex primera ministra de Bangladés Sheikh Hasina, condenada a muerte por crímenes contra la humanidad

La ex primera ministra de Bangladés Sheikh Hasina, condenada a muerte por crímenes contra la humanidad