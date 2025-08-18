El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Test de detección de consumo de drogas. E. C.

El Senado de Filipinas obliga a sus empleados a pasar un test antidrogas

El presidente de la Cámara toma la decisión después de un supuesto «olor a marihuana» en uno de los baños de la Cámara

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Lunes, 18 de agosto 2025, 21:20

El supuesto «olor a marihuana» procedente de uno de los baños del Senado de Filipinas ha obligado este lunes al presidente de la Cámara alta ... del Congreso, Francis Escudero, a decretar pruebas obligatorias de drogas para todos los trabajadores del hemiciclo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vega-Arango: «El mejor regalo sería la victoria del Sporting»
  2. 2 Un niño en bicicleta choca contra un coche en Gijón
  3. 3 La noche en la que llovió ceniza en Asturias
  4. 4 Atendido un paciente psiquiatrico fuera de sí en su domicilio de la calle Llanes en Gijón
  5. 5 El Real Oviedo cierra a Bailly y busca otro central
  6. 6 Asturias mira hacia el cielo en espera de la lluvia mientras las temperaturas se desploman
  7. 7 Incendios forestales en Asturias | Lucha sin cuartel para proteger el paraíso natural
  8. 8 El fuego obliga a cortar carreteras secundarias en Asturias
  9. 9 800 antitaurinos recorren Gijón al grito de «la tortura no es cultura»
  10. 10

    Dos años del «milagro» que obligó a reajustar la subida a los Lagos de Covadonga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Senado de Filipinas obliga a sus empleados a pasar un test antidrogas

El Senado de Filipinas obliga a sus empleados a pasar un test antidrogas