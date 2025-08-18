El Senado de Filipinas obliga a sus empleados a pasar un test antidrogas

El supuesto «olor a marihuana» procedente de uno de los baños del Senado de Filipinas ha obligado este lunes al presidente de la Cámara alta ... del Congreso, Francis Escudero, a decretar pruebas obligatorias de drogas para todos los trabajadores del hemiciclo.

El escándalo ha provocado la dimisión de una trabajadora, que defendió su inocencia, y decenas de test voluntarios. Aunque Escudero no aclaró si las analíticas obligatorias de drogas afectarán también a los senadores electos, algunos ya han dado el paso.

«El Senado tiene la firme intención de llevar a cabo las pruebas aleatorias obligatorias de detección de drogas a todos los funcionarios y empleados», ha explicado Escudero, según una carta publicada por la cadena ABS-CBN y dirigida al senador Vicente Sotto III, promotor de la iniciativa.

La oficina encargada de la seguridad en el hemiciclo filipino abrió la semana pasada una investigación oficial después de que sus trabajadores detectaran un supuesto olor a marihuana en uno de los baños, donde indicaron que únicamente se encontraba una empleada del senador Robin Padilla.

Sin pruebas

Desde que se reveló este hecho, el escándalo ha ido creciendo a pesar de que no se han hallado pruebas concluyentes, mientras aumentaba la presión contra la trabajadora sospechosa de consumir sustancias estupefacientes, Nadia Montenegro.

«Si ese supuesto olor inusual, que se parecía al de la marihuana, provenía del baño de mujeres, no debería atribuírseme», se excusa Montenegro en su carta de dimisión. Sostiene que no se encontraba en el el aseo en el momento del suceso y que ella únicamente portaba un vapeador de sabor a uva. La ya exfuncionaria reafirma su inocencia pero se muestra obligada a dimitir «para que este asunto no cause más distracciones ni daños».