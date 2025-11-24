El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Xi a Trump: el regreso de Taiwán a China es «parte clave del orden mundial de posguerra»

Los dos principales líderes mundiales hablan por teléfono sobre el orden global, la invasión de Ucrania y las relaciones bilaterales

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Lunes, 24 de noviembre 2025, 18:37

Comenta

China reclama la soberanía de Taiwán, pero los acuerdos que la isla tiene con Estados Unidos obligan a la superpotencia americana a armar al gobierno ... de Taipéi para prevenir una invasión de Pekín. Sin embargo, Donald Trump siempre se ha mostrado ambiguo cuando se le ha preguntado si acudiría al rescate de la antigua Formosa, que es independiente 'de facto' pero carece de reconocimiento global. Es una duda que se hace también el presidente chino, Xi Jinping. Y por eso este lunes ha tratado de despejarla durante una inesperada llamada entre los mandatarios de las dos grandes superpotencias mundiales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido por agredir sexualmente a sus dos compañeras de piso en Gijón
  2. 2 Bajo una nueva identidad y profesión: localizan en Cuba a Martiño, el profesor gallego condenado por violar y pegar a una menor «con sadismo»
  3. 3 Dolor e impotencia en el adiós al minero cangués Óscar Díaz, «una persona única que amaba vivir»
  4. 4 Gripe aviar en Asturias: detectan un foco en el Parque Isabel la Católica de Gijón
  5. 5

    «Mi ex se lleva a mi hijo cada fin de semana a casa del asesino de mi hermana»
  6. 6 Huesca 2-0 Sporting de Gijón | Al Sporting se le terminan las excusas
  7. 7 Dos nuevos asaltos a casas de Cabueñes ponen en alerta a los vecinos de la zona rural de Gijón
  8. 8 Laciana despide de luto y negro a su último minero muerto
  9. 9

    Gijón intensifica la lucha contra las ratas
  10. 10

    Celina, la niña a la que un sanguinario le arrebató su vida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Xi a Trump: el regreso de Taiwán a China es «parte clave del orden mundial de posguerra»

Xi a Trump: el regreso de Taiwán a China es «parte clave del orden mundial de posguerra»