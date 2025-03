Kolésnikova consigue evitar su expulsión de Bielorrusia al romper su pasaporte

Rafael M. Mañueco Corresponsal en Moscú Martes, 8 de septiembre 2020, 09:53 | Actualizado 19:11h. Comenta Compartir

María Kolésnikova, la mujer que encabezó la campaña electoral contra el dictador bielorruso Alexánder Lukashenko junto a Verónica Tsepkalo y la candidata y líder principal, Svetlana Tijanóvskaya, reapareció este martes tras ser secuestrada el lunes en Minsk por unos desconocidos. Fue arrestada en la frontera con Ucrania bajo la acusación de intentar salir del país de forma ilegal, según la versión que difundió la agencia oficial BelTA.

Poco después, Lukashenko calificaba de «correcta» la detención de la disidente y aseguraba que, si él cae, «Rusia caerá la siguiente», en alusión a Vladímir Putin. En una entrevista concedida a varios medios de comunicación de Moscú, declaró que no se irá «así como así. Dediqué un cuarto de siglo a construir Bielorrusia. No voy a tirar todo por la borda de buenas a primeras. Además, si me voy, masacrarán a mis partidarios», dijo. Admitió, no obstante que «efectivamente, es posible que haya estado en la poltrona demasiado tiempo, pero soy el único capaz de proteger a los bielorrusos».

Con Kolésnikova, que forma parte del presídium del Consejo de Coordinación de la oposición, se perdió el contacto desde el lunes por la mañana, cuando un grupo de enmascarados se la llevó en un microbús, según una testigo. Ese mismo día desaparecieron en la capital bielorrusa otros dos miembros del Consejo, Antón Rodnenkov e Iván Kravtsov. Ellos dos también aparecieron este martes por la mañana en la frontera ucraniana en un automóvil, pero BelTA no detalló ni cómo ni dónde habían estado hasta ese momento tras sus respectivos apresamientos en Minsk.

Al parecer, relata BelTA, ellos y Kolésnikova llegaron al puesto de control de Alexándrovka con la intención de «escapar» a Ucrania y, al hacerse las pertinentes comprobaciones, arrancaron el coche para huir. Supuestamente, Rodnenkov y Kravtsov lograron atravesar la frontera, pero no Kolésnikova, que fue detenida por los guardafronteras, según el portavoz del cuerpo, Antón Bichkovski.

Detención o exilio

Desde Minsk, el jurista Maxim Znak, perteneciente también al Consejo de Coordinación, aseguró que nadie intentó huir a ninguna parte y que a Kolésnikova le ofrecieron ser encarcelada o salir al extranjero. Por su parte, el viceministro de Interior de Ucrania, Antón Gueráshenko, escribió en su cuenta de Facebook que había planes de expulsar «forzosamente» de Bielorrusia a Kolésnikova, pero, según una información de Interfax, rasgó su pasaporte y fue arrestada. Gueráshenko confirmó que Rodnenkov y Kravtsov estaban ya en territorio ucraniano. Según contó Gueráshenko, «a María Kolésnikova no consiguieron expulsarla. Esta valiente mujer se opuso con sus acciones a atravesar la frontera y sigue en Bielorrusia».

Desde Vilna (Lituania), Tijanóvskaya exigió la liberación de su compañera. «Kolésnikova debe ser puesta en libertad de inmediato, como el resto de los miembros del Consejo y todos los presos políticos detenidos anteriormente», reza el comunicado de su oficina de prensa a través del canal Telegram. Tijanóvskaya insiste en que su plataforma quiere «impulsar las negociaciones con Lukashenko y no hay otra solución» para salir de la crisis.