Las autoridades han acordonado el lugar donde se produjo el incidente en la redada. Reuters

Un agente de extranjería mata a tiros a un inmigrante a la fuga en Chicago

El fallecido «se negó a seguir las órdenes de las fuerzas del orden y embistió con su coche a los agentes» durante un control de tráfico del Servicio de Inmigración (ICE)

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Viernes, 12 de septiembre 2025, 21:35

Un policía del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mató ayer a tiros a un inmigrante ilegal durante un operativo en Chicago, después ... de que el hombre lo arrastrara con su coche mientras intentaba fugarse, según informaron las autoridades estadounidenses.

