La Casa Blanca critica que el comité del Nobel «antepone la política a la paz»

Que Donald Trump ansía recibir el Premio Nobel de la Paz es algo más que evidente. Siempre que puede, subraya que ha logrado poner fin ... a nada menos que «siete conflictos bélicos inacabables» en los diez primeros meses de su segundo mandato, una lista a la que ahora suma el que enfrenta a palestinos e israelíes desde hace casi ocho décadas. «Sería un insulto», respondió cuando se le preguntó por la posibilidad de que no se lo concedieran.

Aunque en los últimos días el presidente de Estados Unidos ha tratado de restarle importancia al asunto, diciendo que «cualquier cosa que hagan estará bien, porque yo no hago lo que hago para lograr un premio sino para salvar vidas» y descartando que lo fuese a ganar «porque no me lo darán aunque lo merezca», en julio incluso se informó de que Trump había llamado al ministro de Finanzas noruego y exsecretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, para que intercediese por él y presionara al comité de los Nobel. Y en los últimos tiempos no han sido pocos los que consideraban que era el candidato idóneo: el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, le entregó un documento con su candidatura en uno de sus encuentros. «Se lo merece», dijo.

Ayer, incluso Vladímir Putin lamentó que no haya recibido el galardón. «Este premio ha perdido credibilidad. El Comité se lo ha concedido a gente que no ha hecho nada por el mundo. No sé si el presidente Trump se lo merece o no, pero sí que trabaja duro para solucionar crisis que llevan mucho tiempo abiertas», afirmó, señalando que la de Ucrania es una de ellas. «Algunas cosas han funcionado, otras no. Pero su intención es genuinamente buena», apostilló en mandatario ruso.

Trump eludió hacer comentarios al respecto, pero en su cuenta de Truth Social publicó una retahíla de mensajes que aludían al asunto. Incluido uno en el que agradecía a Putin sus palabras, otro en el que enlazaba un artículo de opinión publicado en el 'Washington Post' con el título 'Sí, Trump merece el Nobel de la Paz', un vídeo en el que un comentarista de la cadena conservadora Fox lo comparaba con Winston Churchill y otro más en el que agradecía que un grupo judío incluso proponga que se sustituya el nombre de Alfred Nobel por el suyo.

En contraste, sobre María Corina Machado se limitó a publicar un 'tuit' de la ganadora, en el que la opositora venezolana afirma «contar con el presidente Trump para lograr la libertad y la democracia», sin hacer comentario alguno.

No obstante, desde la Casa Blanca sí que hubo reacción a la decisión del Instituo Nobel. «El Comité demostró que antepone la política a la paz», declaró su portavoz, Steven Cheung, en una publicación en X. «El presidente Trump seguirá firmando acuerdos de paz, poniendo fin a guerras y salvando vidas. Tiene un corazón humanitario, y nunca habrá nadie como él que pueda mover montañas con la fuerza de su voluntad», añadió.

Temor a represalias

Conocedores del carácter de Donald Trump, los mandatarios noruegos reconocen cierta inquietud ante la posibilidad de que el 'hombre más poderoso del mundo' pueda tomar represalias contra el país escandinavo por este desplante. No sería la primera vez que sucede, ya que China lo hizo tras la concesión del galardón al activista Liu Xiaobo. Ahora, Kirsti Bergstø, líder del Partido Socialista de Izquierda, asegura que Oslo debe prepararse «para cualquier cosa».

«Esto es una tontería total. Trump merece el Nobel. Ha hecho poco, pero Obama no hizo nada y se lo dieron» Alexandr Lukashenko Presidente de Bielorrusia

«Trump está llevando a Estados Unidos por un camino extremo, atacando la libertad de expresión, con policías secretos enmascarados que secuestran personas a plena luz del día y reprimiendo instituciones y tribunales. Cuando el presidente se muestra tan volátil y autoritario, por supuesto que debemos estar preparados», añadió en declaraciones al diario británico 'The Guardian', señalando las polémicas políticas domésticas que pueden alejar al presidente del galardón.

En medio de este huracán se encuentra Kristian Berg Harpviken, director del Instituto Nobel, quien informó de que la decisión de conceder el premio a la opositora venezolana se tomó el pasado lunes y que se hizo de forma apolítica. No obstante, la propia institución reconoce que puede existir cierto sesgo porque es el Parlamento de Noruega quien escoge a los seis miembros del Comité, cuyo mandato es de seis años. «La composición del comité refleja la relación de fuerzas de los partidos políticos», escribe en su web. «Sé que el Comité decide con total independencia. Pero Alfred Nobel dejó claro como se debe elegir y eso no es negociable», sentenció Harpviken. No obstante, si la paz en Gaza germina, Trump podría lograr su objetivo el año que viene.