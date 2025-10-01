El derrumbe parcial de un edificio de viviendas sociales en Nueva York obliga a desalojar a los vecinos
No hay constancia de heridos en el suceso, mientras las autoridades apuntan a una posible fuga de gas
Miércoles, 1 de octubre 2025, 17:04
Una explosión de gas ha sacudido este miércoles un edificio de viviendas sociales de 17 plantas en Mott Havven, en el distrito del Bronx en ... Nueva York, y sus habitantes han sido desalojados. La detonación del número 205 de la Avenida Alexander, ocurrida a las 9.00 hora local (las 15.00 horas en la España peninsular), ha provocado el derrumbe parcial del inmueble, aunque por el momento no se han registrado heridos. Los bomberos y el resto de equipos de emergencia han llegado rápicamente al lugar del accidente y utilizan perros rastreadores para cerciorarse de que ninguna persona haya quedado atrapada bajo los escombros, incluso trepando por encima de las montañas de ladrillos que llenan las inmedicaciones del bloque.
Una de las esquinas del edificio ha sufrido daños y la pared se ha desprendido de forma parcial, según se oberva en las imágenes de los servicios de emergencia y en redes sociales.
Los residentes del bloque, que se encuentran ilesos pero conmocionados, han declarado que oyeron un «bum» repentino, a la par que han señalado que la explosión se ha producido tras días de persistentes olores a gas. Las autoridades neoyorquinas apuntan al pozo del incinerador de basuras y a la zona de la caldera como posibles desencadenantes de la detonación.
Una testigo ha asegurado haber llamado al 911 tras ver humo cerca del edificio la mañana de este miércoles. «Le estaba explicando a la señora lo que vi, y me dijo: 'Espere, déjeme transferirla a los bomberos'», ha relatado en declaraciones a la cadena de televisión WCBS. «Antes de que me transfiriera, todo el edificio simplemente… se escuchó un fuerte estruendo, y algo explotó. Y se derrumbó sin más».
El suministro de gas al bloque ha sido cortado y se ha habilitado como refugio un centro comunitario en la misma calle, así como autobuses urbanos.
En actualización
Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.