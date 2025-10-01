El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El derrumbe parcial del bloque de viviendas del Bronx en Nueva York. Bomberos de Nueva York (@FDNY en X)

El derrumbe parcial de un edificio de viviendas sociales en Nueva York obliga a desalojar a los vecinos

No hay constancia de heridos en el suceso, mientras las autoridades apuntan a una posible fuga de gas

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Miércoles, 1 de octubre 2025, 17:04

Una explosión de gas ha sacudido este miércoles un edificio de viviendas sociales de 17 plantas en Mott Havven, en el distrito del Bronx en ... Nueva York, y sus habitantes han sido desalojados. La detonación del número 205 de la Avenida Alexander, ocurrida a las 9.00 hora local (las 15.00 horas en la España peninsular), ha provocado el derrumbe parcial del inmueble, aunque por el momento no se han registrado heridos. Los bomberos y el resto de equipos de emergencia han llegado rápicamente al lugar del accidente y utilizan perros rastreadores para cerciorarse de que ninguna persona haya quedado atrapada bajo los escombros, incluso trepando por encima de las montañas de ladrillos que llenan las inmedicaciones del bloque.

