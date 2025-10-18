El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Donald Trump, presidente de EE UU. Reuters

EE UU devuelve a Ecuador y Colombia a los dos supervivientes del ataque a un submanino del narcotráfico

En la acción, la sexta de este tipo contra la distribución de drogas procecente de Venezuela, fallecieron los otros dos tripulantes

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Sábado, 18 de octubre 2025, 21:54

Comenta

Donald Trump anunció ayer que los dos «narcoterroristas» que sobrevivieron al ataque de las tropas armadas estadounidenses contra un «submarino que transportaba drogas» han sido ... devueltos a Ecuador y Colombia, sus países de origen.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía interviene en un piso de citas en Gijón por un cliente insatisfecho que pedía la devolución del dinero
  2. 2 Fallece un hombre de 84 años al ser arrollado por el vehículo conducido por su mujer en El Franco
  3. 3 Encuentran al menor de edad desaparecido en Mieres desde ayer
  4. 4 El VAR vuelve a indignar al oviedismo por una decisión compleja de entender
  5. 5 Condenado un vecino de Gijón por telefonear a una casa de citas y llamar «puta» a su interlocutora
  6. 6 Cae una red criminal que obligaba a ocho mujeres a prostituirse en pisos de Oviedo
  7. 7 Fallece un hombre de 84 años al ser arrollado por el vehículo conducido por su mujer en El Franco
  8. 8 Ranking de Yantar: ¿dónde se comen los mejores callos en Asturias?
  9. 9 El fenómeno con vídeos del Pueblo Ejemplar que causa sensación: «En Valdesoto somos de comedia»
  10. 10

    La nueva conservera de Carreño, más cerca de su instalación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio EE UU devuelve a Ecuador y Colombia a los dos supervivientes del ataque a un submanino del narcotráfico

EE UU devuelve a Ecuador y Colombia a los dos supervivientes del ataque a un submanino del narcotráfico