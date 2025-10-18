EE UU devuelve a Ecuador y Colombia a los dos supervivientes del ataque a un submanino del narcotráfico

Donald Trump anunció ayer que los dos «narcoterroristas» que sobrevivieron al ataque de las tropas armadas estadounidenses contra un «submarino que transportaba drogas» han sido ... devueltos a Ecuador y Colombia, sus países de origen.

«Fue un gran honor para mí destruir un enorme submarino narcotraficante que navegaba hacia Estados Unidos por una conocida ruta de tránsito de drogas. El servicio de Inteligencia confirmó que esa embarcación estaba cargada principalmente con fentanilo y otros narcóticos ilegales», declaró Trump en una publicación en su red social, Truth.

El ejército estadounidense realizó un rescate en helicóptero para los sobrevivientes el jueves tras la acción sobre el semisumergible. El ataque causó la muerte de los otros dos tripulantes. Las dos personas que salieron con vida fueron trasladadas a un buque de guerra de la Armada, donde permanecieron retenidas al menos hasta la noche del viernes.

La decisión de enviarlos a sus países de origen evita que las tropas armadas norteamericanas tengan que lidiar con espinosas cuestiones legales. Hay dudas sobre si los militares están autorizados para detener a supuestos traficantes de narcóticos.

Sexto hundimiento

La acción sobre el submarino fue la sexta desde que comenzó la campaña de Trump contra el narcotráfico procedente de Venezuela. Washington ha reconocido que los ataques anteriores mataron a 27 personas, lo que ha generado alarma entre algunos expertos legales y legisladores demócratas, que cuestionan si están dentro de las leyes de la guerra.

El actual Gobierno de Estados Unidos considera que el crimen organizado que produce y transporta drogas desde Sudamérica actúa como un «grupo terrorista». Trump ha tachado a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, como el líder de un cártel dedicado al narcotráfico.