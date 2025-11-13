El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Trump firma la ley que pone fin al cierre de Gobierno más largo de la historia de EE UU.

El gobierno de EEUU retoma lentamente la normalidad tras el cierre más largo de la historia

En una jornada maratoniana, la Cámara Baja aprobó la ley de continuidad de presupuestos, que Trump firmó en plena noche

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Jueves, 13 de noviembre 2025, 07:54

Comenta

El Gobierno de Estados Unidos empezó a reactivarse este jueves con un suspiro colectivo de alivio, tras el cierre parcial más largo de su historia: ... cuarenta y tres días, en los que casi dos millones de trabajadores federales quedaron suspendidos sin trabajo ni sueldo. Al filo de las diez y media de la noche hora local, Donald Trump estampó su firma sobre la ley de continuidad de presupuestos aprobada poco antes en la Cámara Baja, que aportó los fondos para que la maquinaria federal inicie el regreso a la normalidad. La financiación queda asegurada hasta el 30 de enero, cuando se producirá la próxima pelea presupuestaria.

