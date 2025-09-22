El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Jimmy Kimmel recupera su programa

Disney anuncia que han llegado a un acuerdo con el presentador y que «este mismo martes» estará en antena

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Lunes, 22 de septiembre 2025, 22:01

Disney ha anunciado que Jimmy Kimmel recupera su programa de manera inmediata. El presentador, apartado de la parrilla por un comentario sobre Charlie Kirk, es ... uno de los más conocidos de EE UU y declarado antagonista de Donald Trump.

