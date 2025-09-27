El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los demócratas no arrancan

José M. de Areilza

Cátedra Jean Monnet-Esade

Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:02

Los europeos sabemos que la mejor manera de frenar la ola nacionalista-populista es ganando en las urnas, como ocurrió en Polonia en 2023 o ... en Rumania hace unos meses. En Estados Unidos y también en sus maltrechos aliados, cada vez es más relevante la pregunta de si el partido demócrata podrá recomponerse y derrotar a los republicanos en las elecciones legislativas de otoño de 2026. Donald Trump lleva solo ocho meses de segundo mandato y no ha dejado ni un día de expandir el poder ejecutivo. Gobierna a través de la amenaza y el miedo y debilita los pesos y contrapesos de la democracia. Sus promesas de una edad dorada de la economía no se han cumplido, con subidas de la inflación y los precios de la energía. En el plano internacional, guiado por un «unilateralismo agresivo», el aspirante al premio Nobel de la Paz no ha conseguido poner fin a las guerras de Ucrania y Gaza y ha pulverizado el poder blando o de atracción de su país con sus decisiones sobre comercio, ayuda al desarrollo e inmigración.

