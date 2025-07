¿Qué es la 'lista Epstein'?

El caso Epstein está presente en la arena política estadounidense por la presunta relación de Donald Trump con la famosa lista de contactos del delincuente ... pedófilo Jeffrey Epstein, que supuestamente implica en una trama de explotación sexual de menores a una serie de figuras políticas y empresariales de alto nivel en Estados Unidos y el extranjero.

Jeffrey Epstein es un influyente empresario norteamericano que saltó al conocimiento de la opinión pública cuando fue acusado de abusar sexualmente de chicas menores de edad a principios de la década de los 2000. El caso de tráfico sexual de menores atrajo la atención mediática por los vínculos del hombre y su cómplice y exnovia Ghislaine Maxwelll con miembros de la realeza, políticos y multimillonarios de gran cantidad de países. De hecho, la propia Maxwell es hija del fallecido magnate británico de los medios de comunicación Robert Maxwell, quien fue propietario del 'New York Daily News'. El empresario se suicidió en la cárcel en 2019 mientras esperaba el juicio, mientras su expareja fue condenada a 20 años de prisión.

A lo largo de los últimos años se han publicado miles de páginas de registros a través de demandas, expedientes penales y solicitudes de la Ley de Libertad de Información. Aunque el propio presidente estuvo años reclamando la publicación del listado y prometió publicar la 'lista de Epstein' cuando regresara a la Casa Blanca, ha sido su Administración la que la semana pasada certificó que no había constancia de tal documento. Así, la fiscal general, Pam Bondi, ha recibido críticas por parte del movimiento MAGA ('Make America Great Again') por falta de transparencia. Estos activistas mostraron su desconfianza después de que el FBI y el Departamento de Justicia concluyeran que no existe el conocido listado que recoja los nombres de todas las personas involucradas en las fiestas organizadas por el multimillonario neoyorquino y en la red de tráfico de menores.

Invitados ilustres

En el material que se ha ido revelando se incluyen menciones a Trump, al expresidente Bill Clinton, al príncipe Andrés de Inglaterra, David Copperfield, Stepehn Hawking, Heidi Klum, Leonardo DiCaprio, George Lucas, Kevin Spacey, Oprah Winfrey, Woody Allen, Al Gore... Incluso el testimonio de una víctima asegura que conoció a Michael Jackson en la casa de Epstein en Florida, aunque no ocurrió nada inapropiado con él. Otra declaración de una testigo relata que había pasado varias horas con el empresario fallecido en el casino del actual mandatario en Atlantic City. Sin embargo, no indica si realmente se había reunido con Trump o si le acusaba de algún delito.

Y es que Trump y Epstein eran amigos desde finales de los años 80, cuando ambos coincidieron como miembros de la 'jet set' neoyorkina. Les gustaba acudir a fiestas en Mar-Lago, una finca de Palm Beach que el líder republicano terminó adquiriendo en 1995. Incluso asistieron juntos a un desfile de Victoria's Secret.

El presidente había asegurado en el pasado que Epstein le parecía un «tipo estupendo», pero que rompieron su relación en 2004 tras una operación inmobiliaria fallida. «Es muy divertido estar con él. Incluso se dice que le gustan las mujeres guapas tanto como a mí, y muchas de ellas son más jóvenes», declaró Trump a la revista 'New York Magazine' en 2002. Algo que en este momento no se atrevería a repetir.