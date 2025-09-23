El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Emmanuel Macron, en un momento de su conversació teléfonica del lunes con Trump. E. C.

Macron llama a Trump tras ser acorralado por la caravana presidencial

El presidente francés pide en broma a su homólogo estadounidense que «despeje la carretera» después de que la Policía colocara una barricada en Nueva York

T. Nieva

Martes, 23 de septiembre 2025, 19:52

La tensión vivida en la Asamblea General de la ONU por las críticas de EE UU e Israel tras el reconocimiento el lunes del Estado ... Palestino por parte de Francia deparó horas después en una divertida anécdota entre el presidente galo, Emmanuel Macron, y Donald Trump. Los acontecimientos tuvieron lugar cuando, a la salida de la reunión en Naciones Unidas, la caravana en la que viajaba el jefe del Elíseo, quedó varada en el centro de Manhattan al encontrarse sus calles totalmente bloqueadas.

