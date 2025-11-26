El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Gran despliegue por una explosión en una tienda de patinetes eléctricos en Gijón
Joseph y Rose Kennedy con sus hijos Patricia, Edward, Kathleen, Eunice, Rosemary, John, Jeanne y Robert en 1934. AFP

La maldición de la familia Kennedy: lobotomías, asesinatos y accidentes fatales

La joven nieta de JFK anunciaba hace unos días que padece un cáncer terminal, un nuevo golpe para un clan que parece perseguido por la tragedia

Alin Blanco

Alin Blanco

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 17:14

Comenta

La familia Kennedy parece vivir bajo una sombra perpetua: ninguna de sus generaciones ha logrado escapar de padecer una tragedia. La más reciente es la ... de Tatiana Schlossberg, nieta del 35º presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, quien anunció la semana pasada que, a sus 35 años, enfrenta un cáncer incurable. Según los especialistas, la agresiva leucemia que padece podría arrebatarle la vida en menos de un año. La noticia llegó en un momento que justamente debía ser de felicidad y plenitud para ella y su pareja: acababan de recibir a su segundo hijo. «Lo primero que pensé fue que mis niños, cuyos rostros viven permanentemente en el interior de mis párpados, no me recordarían», confesó Schlossberg.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece de forma repentina un niño de 12 años durante un entrenamiento en Avilés
  2. 2 Condenado a dos años de cárcel por besar y hacer un chupetón a una menor en Gijón
  3. 3 Gran despliegue por una explosión en una tienda de patinetes eléctricos en Gijón
  4. 4

    Diego Fernández, de Regueiro, abrirá un restaurante en Gijón
  5. 5

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  6. 6 Rechazan la incapacidad permanente a una ganadera asturiana con secuelas de una mastectomía, ansiedad y depresión
  7. 7 ¿Qué se come en el restaurante Regueiro, nueva estrella Michelin de Asturias?
  8. 8

    Triana Martínez disfruta ya de su primer permiso de salida de la cárcel de Asturias
  9. 9 Estos son los domingos y festivos que abrirán los comercios de Asturias para las compras navideñas
  10. 10

    La alcaldesa de Avilés cesa al director de Recursos Humanos por problemas en el departamento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La maldición de la familia Kennedy: lobotomías, asesinatos y accidentes fatales

La maldición de la familia Kennedy: lobotomías, asesinatos y accidentes fatales