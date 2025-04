El Partido Demócrata presiona a Bernie Sanders para que se retire

MERCEDES GALLEGO Nueva York Miércoles, 11 de marzo 2020, 06:52 | Actualizado 22:56h. Comenta Compartir

Bernie Sanders no tomó el micrófono el miércoles por la noche para reconocer su devastadora derrota en Michigan ni celebrar su humilde victoria en Dakota del Norte, pero este miércoles salió a la palestra para responder a las voces que exigían su retirada de la contienda electoral. Fue la evaluación más franca que se le haya oído a un candidato que se niega a retirarse.

«Estamos ganando el debate ideológico y generacional, pero estamos perdiendo el de la elegibilidad», reconoció. Su decisión de seguir adelante en la contienda y poner a su rival en apuros durante el debate del próximo domingo en Arizona sonaba pragmática. Sanders, de 78 años, no está ciego ni se aferra a un optimismo iluso. Sabe que se le ha escurrido para siempre la nominación presidencial, pero su sueño no era el poder sino un ideario que siente más cerca que nunca. El 58% de los votantes de Michigan quieren la expansión del seguro público a toda la población, algo a lo que Biden se opone.

La rotunda ventaja del exvicepresidente de Obama en las primarias le hace ya prácticamente candidato

«No sabéis con cuánta gente habla nuestra campaña que nos dice 'me gusta lo que defendéis, estoy de acuerdo con ello, pero voy a votar por Joe Biden porque creo que es el mejor candidato para derrotar a Donald Trump», contó Sanders este miércoles. «No hace falta que diga cuánto discrepo, pero es lo que piensan hoy millones de demócratas e independientes», reconoció.

Para cualquier otro candidato, esa conclusión hubiera sido suficiente para retirarse, pero el senador independiente de Vermont que busca hacer una revolución en las urnas lleva toda la vida luchando por unas idea que no piensa abandonar ahora. Su nueva misión es asegurarse de que su «amigo Joe Biden» se acerca a ellas lo más posible y para eso piensa ponerle frente a las cámaras el domingo y hacerle responder preguntas que ya le adelantó.

«Joe, ¿qué vas a hacer por las 500.000 personas que caen en bancarrota en nuestro país por deudas médicas? ¿De verdad vas a vetar una ley para ampliar la sanidad pública si se aprueba? Joe, ¿qué vas a responder a los científicos que nos dicen que solo tenemos siete u ocho años para transformar nuestro sistema energético antes de que el daño a este planeta sea irreparable? Joe, ¿qué vas a hacer para que todos los jóvenes tengan acceso a una educación universitaria sin salir con una deuda indignante?»

El presidente «más peligroso»

En otras palabras, lo de Sanders no es una campaña, sino un movimiento que sigue más vivo que nunca. El candidato socialista que no ha logrado el apoyo de la clase trabajadora en un Estado industrial como Michigan está dando una oportunidad al ex vicepresidente de Obama para que integre a sus seguidores en la campaña y les reclute de cara a las elecciones de noviembre, donde necesitará a todos y cada uno de ellos para vencer a Trump. Sanders ha prometido hacer todo lo que esté en su mano para derrotar «al presidente de EE UU más peligroso de la historia».

Los barones del partido no lo ven así. Biden se desmoronó en los debates, quedó cuarto y quinto en los primeros Estados de Iowa y New Hamsphire y sólo se ha recuperado gracias a la decisiva victoria de Carolina del Sur, donde el voto afroamericano ha sido fiel al escudero de Obama. Todo el partido ha cerrado filas en torno a él, ahora que es el último hombre en pie contra Sanders, pero otro debate podría dañarle. Las imágenes le perseguirían frente a Trump, el enemigo a batir.

El congresista Jim Clyburn, que fue decisivo para el triunfo de Biden en el sur, pidió este miércoles que el partido cancele los debates que quedan -Arizona, este domingo, será el primero que se celebre a dos bandas-. James Carville, uno de los superdelegados que votará en la convención del partido en Milwaukee, pide incluso que se suspendan las primarias. El miedo que ha regido la contienda sigue dominando el proceso y Trump lo huele en silencio. Su momento en esta campaña aún está por llegar.