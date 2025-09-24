El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente argentino, Javier Milei, durante su discurso de este miércoles en la Asamblea General de la ONU. Reuters

Milei apoya a Trump en su lucha contra la ONU y el multilateralismo

El presidente argentina elogia a su homólogo estadounidense y acusa a la organización de «imponer al mundo un modo de vivir determinado»

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 22:01

En su guerra contra el multilateralismo de la ONU, que ha sido firmemente rechazada por la mayoría de los Estados miembros, el presidente Donald Trump ... encontró este miércoles una voz amiga: su homólogo argentino Javier Milei, que se presentó como el portavoz de una cruzada contra «la deriva burocrática».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «La Guardia Civil me preguntó si mi hermana podía haber matado a Toño», dice la cuñada del ganadero de Ribadesella
  2. 2 Investigan la agresión sexual a una joven en un portal en Gijón
  3. 3 Fallece el gijonés de 16 años herido en un accidente de tráfico en Guadalajara en agosto
  4. 4 Espectacular accidente en la salida de Gijón: un coche se empotra contra una farola
  5. 5 Fallece a los 97 años Emilio Garcíablanco, histórico hostelero gijonés, piragüista y socio número 1 del Grupo
  6. 6 Crimen en Ribadesella: los análisis toxicológicos, claves para ver si la víctima tenía las capacidades mermadas
  7. 7 Claudia Montes, Miss Asturias y amiga de Ábalos, hospitalizada tras sufrir «amenazas» y hallar su coche vandalizado
  8. 8 Brutal agresión: nueve meses de cárcel por patear la cabeza a un guardia civil en Cangas de Onís
  9. 9 Un conductor resulta herido tras empotrar su coche contra una grúa en La Corredoria, en Oviedo
  10. 10 Adiós a Claudia Cardinale, icono del cine italiano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Milei apoya a Trump en su lucha contra la ONU y el multilateralismo

Milei apoya a Trump en su lucha contra la ONU y el multilateralismo