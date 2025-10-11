El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Imagen en el lugar del tiroteo. X

Al menos 4 muertos y 12 heridos en el tiroteo tras un partido de fútbol americano en Misisipi

A. Etxebarria

Sábado, 11 de octubre 2025, 18:29

Comenta

Al menos cuatro personas han muerto y 12 han resultado heridas en un tiroteo ocurrido este sábado de madrugada en el estado norteamericano de Misisipi ... al término de un partido entre institutos de fútbol americano de la localidad de Leland. Concretamente, se enfrentaban el combinado local y el del instituto de la localidad de Charleston.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Lidl avanza en la construcción de un nuevo supermercado en uno de los principales accesos a Gijón
  2. 2 Todo listo en Gijón para para una media maratón de récord: recorrido, cortes de tráfico...
  3. 3

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  4. 4 Un joven rescata a una anciana en Gijón que se precipitó por el Muelle
  5. 5 Detenido por quemar la vivienda de la vecina «problemática» de El Coto, en Gijón
  6. 6

    Un fallo técnico en las pruebas de conducción genera dudas en el proceso selectivo de EMTUSA
  7. 7

    0,72 euros por ir de Gijón a Oviedo: así quiere acabar con el problema del peaje del Huerna la patronal de las autopistas
  8. 8 Abierto el plazo de un mes para pedir las ayudas al alquiler en Asturias: llegan a 900 euros y estas son las condiciones
  9. 9 Atropella a un joven en patinete y se da a la fuga en Gijón
  10. 10 Detenido en Avilés tras amenazar a varias personas con un cuchillo en plena calle

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Al menos 4 muertos y 12 heridos en el tiroteo tras un partido de fútbol americano en Misisipi

Al menos 4 muertos y 12 heridos en el tiroteo tras un partido de fútbol americano en Misisipi