'K-9', el nuevo héroe americano Imagen del animal publicada por Trump. / R.C. El perro, herido tras la detonación del chaleco bomba que portaba el terrorista Al Bagdadi, recibe los elogios de Trump I. ASENJO Martes, 29 octubre 2019, 11:27

Lo llaman 'K-9' pero su identidad no ha sido revelada. Su nombre se encuentra como información 'clasificada', término utilizado para referirse a datos sensibles que están restringidos por cuestiones de seguridad nacional. Tampoco su sexo ni edad. El nuevo héroe americano es un pastor belga malinois y persiguió por un túnel en el noroeste de Siria a Al Bagdadi, líder del Estado Islámico y terrorista más buscado por EE UU. Una vez acorralado y sin opciones de salir vivo de allí, detonó los explosivos que cargaba para suicidarse. El animal sobrevivió y se encuentra herido tras la detonación del chaleco bomba. Para cuando se recupere le espera una visita a la Casa Blanca, que ya le ha cursado una invitación, según ha informado en Twitter la corresponsal de The New York Times Katie Rogers. Donald Trump quiere conocerlo y ha sido él mismo quien ha dado a conocer este episodio de la persecución del can al terrorista, cuyo cuerpo fue arrojado al mar tras el operativo.

«Nuestro 'K-9', como le llaman. Yo le llamo un perro. Un perro hermoso, un perro talentoso, fue herido y traído de vuelta (por los militares)», dijo Trump en su discurso en la Casa Blanca sobre la muerte de Al Bagdadi.

El Pentágono ha querido ofrecer más detalles sobre la evolución de su estado de salud, que mantiene en vilo al país tras conocerse la heroicidad. «No vamos a dar a conocer el nombre del perro. Se encuentra en quirófano. Ligeramente herido, pero recuperándose totalmente», ha explicado el el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Mark Milley, en una rueda de prensa en el Pentágono, ante la expectación generada.

Los pastores belgas malinois suelen ser los preferidos de las fuerzas de seguridad para este tipo de operaciones. Un can de la misma raza, llamado Cairo, acompañó también a los Navy SEAL en la redada que mató a Osama bin Laden en mayo de 2011. La unidad 'K-9' del Ejército estadounidense está formada por perros militares que empleados para buscar y detectar explosivos, minas, y drogas y perseguir ciertos objetivos.

Según la prensa estadounidense, estos canes altamente preparados pueden llegar a costar 250.000 euros, dependiendo del nivel de experiencia y habilidades que posean.