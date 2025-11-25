El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Donald Trump, al indultar este martes en la Casa Blanca a uno de los pavos por Acción de Gracias. EFE

Ni los pavos se salvan con Trump

El presidente estadounidense monta un show de falacias e insultos en torno al perdón de Acción de Gracias

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Martes, 25 de noviembre 2025, 22:00

Santa Claus, los huevos de Pascua, el pavo de Acción de Gracias… Hay festividades emblemáticas que se cuelan en la Casa Blanca y dan una ... pausa vacacional a la polarización política, cada día más estridente en la mansión dorada de Trump. Este año, los pavos se han convertido en meros figurantes de su reality show.

