En directo: rueda de prensa del FBI sobre el asesinato de Charlie Kirk

Lo que se sabe de Tyler Robinson: hijo de un sheriff mormón

Es un joven estudiante de 22 años relacionado con las armas desde la infancia y que había mostrado su antipatía hacia Charlie Kirk

J. Arrieta

Viernes, 12 de septiembre 2025, 16:43

Los datos que han trascendido desde fuentes oficiales sobre el sospechoso detenido como posible autor del asesinato del influencer conservador estadounidense son, por ahora, mínimos. ... En rueda de prensa, el gobernador de Utah, Cox Spencer, ha confirmado su identidad. Se trata de Tyler Robinson, un joven de 22 años residente en el mismo estado.

Lo que se sabe de Tyler Robinson: hijo de un sheriff mormón