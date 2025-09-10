Trump es abucheado a la salida de un restaurante en Washington

La presión en contra de la masacre de Israel en la Franja de Gaza sigue creciendo en todo el mundo, incluso en Estados Unidos. El ... presidente Donald Trump ha tenido que enfrentarse a una concentración propalestina a las puertas del restaurante de Washington D. C. donde había salido a cenar este martes. Los activistas abuchearon al magnate, quien también tuvo que soportargritos que lo bautizaban como «el Hiter de nuestro tiempo».

El inquilino del Despacho Oval se dio el lujo de tomarse una noche libre, algo raro en él, y organizó una velada junto a miembros de su gabinete para demostrar que su ofensiva contra la delincuencia está dando resultados. Así, Trump pretende dar la imagen de que la vida nocturna de la capital está en auge gracias a que su Gobierno ha tomado el control de la Policía de la ciudad y el despliegue de la Guardia Nacional. Para pregonar la idea del éxito de su política el mandatario invitó a personas de su equipo más próximo como el vicepresidente JD Vance a una cena en la marisquería Joe's Seafood, en las inmediaciones de la Casa Blanca.

Antes de la llegada del presidente, el restaurante fue asegurado por los agentes del Servicio Secreto, quienes desalojaron a los ciudadanos que intentaban hacerse con una mesa. Todo parecía tranquilo cuando Trump hizo su entrada y fue recibido con aplausos. Pero estas precauciones no impidieron que pronto varias comensales se levantaran y empezaran a gritar «Palestina libre», «Libertad para Washington D. C.» y «Trump es el Hitler de nuestro tiempo».

President Trump dines at @joesstonecrab in Washington, DC tonight pic.twitter.com/INzp6sePgT — Samantha Waldenberg (@Sam_Waldenberg) September 9, 2025

In a video obtained by CNN, you can see the president is approached by protestors chanting “Free DC” and “Free Palestine” as he makes his way to his table pic.twitter.com/593jx6qMc7 — Samantha Waldenberg (@Sam_Waldenberg) September 10, 2025

Banderas palestinas

Así lo atestigua un vídeo compartido en X por una reportera de la CNN, Samantha Waldenberg, donde se observa a Vance estrechando la mano de los clientes para desearles «disfrutar de la cena» mientras el secretario de Defensa, Pete Hegseth, permanece de pie y aparentemente incómodo. Otras personas abuchearon a Trump y a los miembros de su Gobierno mientras una concentración en la puerta del local continuaba con sus cánticos y agitando banderas palestinas.

La manifestación estaba convocada por Code Pink, un grupo actiovista contra la guerra liderado por mujeres. El colectivo asegura luchar por Gaza y por la seguridad de la población de Washington D. C. «Trump nos miró a los ojos, nos aseguramos de que nunca cenará en paz mientras las comunidades estén asediadas», publicó el grupo en su perfil de Instagram tras su enfrentamiento con el líder republicano. En el vídeo una de las mujeres que protaonizaron la protesta asegura que no le tienen miedo a Trump. «Nos miró a los ojos y nos mantuvimos firmes. Seguiremos en nuestra reivindicación para el fin de la ocupación». Las imágenes muestras al Servicio Secreto desalojando a las manifestantes del restaurante.

Protesters were subsequently escorted out of the restaurant pic.twitter.com/FeHQmsIDBU — Samantha Waldenberg (@Sam_Waldenberg) September 10, 2025

No está claro cómo Code Pink tuvo conocimiento de los planes de Trump para cenar en esa marisquería este martes. A la salida, el presidente quiso dejar claro ante la prensa que Washington D. C. «antes era una de las ciudades más inseguras del país», pero que gracias a su intervención «los restaurantes están en auge, la gente sale a cenar donde no salía en años». «Estoy en mitad de la calle. No lo habría hecho hace tres o cuatro meses o hace un año», insistió el magnate sobre la recuperción de la vida nocturna de la capital estadounidense.

Reuters

Sin embargo, una vez más las afirmaciones del líder republicano no coinciden con los datos. Según una investigación de Open Table el número de comensales en la ciudad ha disminuido un 33% en el mes de agosto en comparación con el mismo mes del año pasado.