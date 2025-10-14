El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Pedro Sánchez y Donald Trump se saludan en Egipto antes de la firma del acuerdo de paz para Gaza. AFP

Trump amenaza de nuevo con castigar a España por su bajo gasto en Defensa

El presidente de Estados Unidos reitera que está «muy descontento» con nuestro país y sopesa imponer nuevos aranceles

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Martes, 14 de octubre 2025, 21:03

Comenta

No ha durado mucho la sonrisa que el lunes exhibieron Donald Trump y Pedro Sánchez durante su apretón de manos previo a la firma del ... acuerdo de paz del presidente de Estados Unidos para Gaza. Este martes, Trump ha retomado su actitud agresiva hacia nuestro país por lo que considera un reducido gasto en Defensa de Madrid. «Estoy muy descontento con España. Es el único país que no ha aumentado su gasto al 5% del PIB... así que no estoy contento con España», ha reiterado a la prensa después de haberse reunido con el presidente de Argentina, Javier Milei, en la Casa Blanca.

