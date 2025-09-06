Trump amenaza con nuevos aranceles a Europa tras la multa millonaria a Google

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cargó este viernes contra la decisión de la Comisión Europea de imponer una multa multimillonaria al gigante tecnológico ... estadounidense Google por prácticas abusivas y amenazó con imponer nuevos aranceles. «Europa ha impuesto hoy un multa de 3.500 millones de dólares (2.950 millones de euros) a otra gran empresa estadounidense, Google, desfalcándola en la práctica para financiar inversiones y empleos estadounidenses. Esto se suma a las numerosas multas e impuestos contra Google y otras empresas tecnológicas», manifestó a través de su perfil en Truth Social.

Así, expresó que «¡es muy injusto!» y aseguró que «el contribuyente estadounidense no lo tolerará!». «Como ya he dicho, mi Administración no permitirá que estas acciones discriminatorias se mantengan», señaló, amagando con iniciar un procedimiento ante la oficina del representante comercial de Estados Unidos.

«Me veré obligado a iniciar un procedimiento de la sección 301 para anular las injustas sanciones impuestas a estas empresas estadounidenses contribuyentes», indicó, en referencia a la solicitud de una investigación sobre si un gobierno extranjero está realizando prácticas comerciales que perjudican a la economía estadounidense y que, si determina que existen, puede imponer aranceles adicionales.

El magnate neoyorquino recordó que Apple «se vio obligada a pagar» otra multa multimillonaria que, en su opinión, «no debería haberse aplicado», y propuso que «recuperen su dinero». «No podemos permitir que esto le suceda a la brillante e inaudita creatividad estadounidense», añadió. Minutos después, publicó un nuevo mensaje en el que ha recordado que Google ya ha pagado miles de millones de dólares «en falsos cargos y reclamaciones». «¡Qué locura! ¡La UE debe detener inmediatamente esta práctica contra empresas estadounidenses!», afirmó el presidente estadounidense.

Prácticas abusivas

La Comisión Europea ha multado con 2.950 millones de euros al gigante tecnológico estadounidense Google por prácticas abusivas al menos desde 2014 y hasta la fecha en el sector de la tecnología publicitaria (adtech), por ejemplo por favorecer a sus propios servicios en detrimento de otros proveedores de la competencia que también dan servicio a anunciantes y editores 'online'.

La decisión, que se esperaba desde hace días pero se especuló con que fue aplazada por las tensiones comerciales entre Bruselas y Washington, implica que Google debe poner fin de inmediato a estas prácticas contra la competencia y, al mismo tiempo, tomar medidas para evitar conflictos de intereses inherentes a lo largo de la cadena de suministro.