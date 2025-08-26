El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Lisa Cook ya había sido amenazada por el presidente de Estados Unidos. Reuters

Trump aumenta la presión sobre la Reserva Federal con el despido de la gobernadora Lisa Cook

El vacío permitirá al presidente nombrar a un sucesor que cambie el balance de opiniones y favorezca la bajada de los tipos de interés

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Martes, 26 de agosto 2025, 07:17

Donald Trump volvió a hacer historia ayer al convertirse en el primer presidente de EE UU que despide a un gobernador de la Reserva Federal, ... cuya independencia estaba preservada hasta ahora para garantizar que la política monetaria del país estuviera a salvo de los intereses políticos del Ejecutivo. El presidente publicó en Truth Social la carta de despido de Lisa Cook, a la que ya había amenazado la semana pasada por la misma red social.

