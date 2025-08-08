El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Trump saluda a soldados estadounidenses. EFE

Trump autoriza que el ejército ataque a los cárteles de la droga

Los militares podrán realizar operaciones contra organizaciones denominadas terroristas en lo que supone un recrudecimiento de la lucha contra el narco

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Viernes, 8 de agosto 2025, 20:05

Los estragos que las drogas provocan en Estados Unidos son una de las grandes preocupaciones de su presidente, Donald Trump, desde que alcanzó la presidencia ... por segunda vez. No en vano, en su primer discurso en el Congreso, afirmó que «los cárteles han declarado la guerra a América, y es hora de que América les declare la guerra a los cárteles». Y todo apunta a que ya se ha puesto manos a la obra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El juez falla a favor de doce compradores que rechazan pagar un plus por sus pisos a Avintia en la zona de El Rinconín, en Gijón
  2. 2

    Lasha Odisharia es el elegido para reforzar el ataque del Sporting de Gijón
  3. 3 Localizan un nido de avispa asiática en una fachada de un edificio de Gijón
  4. 4 Asturias se prepara para lo peor de la ola de calor, con el termómetro cerca de los 40 grados
  5. 5

    Contrueces cobrará por primera vez entrada: «Era cerrar el prao o no celebrar las fiestas»
  6. 6 Primeras restricciones al consumo de agua por la escasez de lluvia en Asturias
  7. 7 El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, ingresado tras un intento de suicidio
  8. 8 Herido grave el conductor de una furgoneta tras chocar contra un camión en Cangas del Narcea
  9. 9 Fallece a los 68 años Isaac del Rivero, prolífico dibujante de cómic gijonés y profesor jubilado del IES Piles
  10. 10 Susto en Villaviciosa por un accidente entre una moto y un coche

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Trump autoriza que el ejército ataque a los cárteles de la droga

Trump autoriza que el ejército ataque a los cárteles de la droga