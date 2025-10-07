El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Donald Trump y Mark Carney, reunidos en el Despacho Oval. EFE

Trump y Carney exhiben sintonía pero sin grandes acuerdos

El presidente de EE UU mantiene una reunión amigable en la Casa Blanca con el primer ministro de Canadá aunque con pocas concesiones arancelarias

T. Nieva

Martes, 7 de octubre 2025, 22:13

Dejando a un lado la retórica hostil hacia Canadá y sus ambiciones anexionistas, el presidente de EE UU, Donald Trump, se mostró este martes amigable ... en la Casa Blanca con el primer ministro del país vecino, Mark Carney, e incluso estimó que hay «grandes avances» en las negociaciones comerciales. Eso sí, por ahora han sido muy limitadas las concesiones sobre los elevados aranceles estadounidenses.

