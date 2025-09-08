El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Donald Trump durante su intervención este lunes en el Museo de la Biblia, en Washington DC. Reuters

Trump devuelve la oración a las escuelas y da por muerta la cultura 'woke'

El presidente estadounidense celebra que la academia militar de West Point haya cancelado el homenaje al actor Tom Hanks

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Lunes, 8 de septiembre 2025, 22:06

El presidente Donald Trump convirtió este lunes el Museo de la Biblia en el escenario de su victoria sobre lo que denomina la 'cultura woke'. « ... Está prácticamente muerta, aunque como las malas hierbas, hay que vigilar que no vuelva a crecer», proclamó ante un auditorio de pastores, obispos y activistas conservadores, a los que les ha prometido, entre otras cosas, devolver las oraciones a las escuelas.

