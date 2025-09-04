El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Migrantes guatemaltecos deportados de Estados Unidos cogen un autobús tras su llegada a la Base de la Fuerza Aérea Guatemalteca AFP

Trump dotará de armas a la agencia que tramita visados

La contratación de cientos de nuevos empleados en esta entidad administrativa de Inmigración creará de hecho otra fuerza policial

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Jueves, 4 de septiembre 2025, 21:15

Los esfuerzos de Donald Trump por crear cuerpos policiales que ejecuten sus órdenes vuelven a confluir en la misión de limpiar el país de inmigrantes ... sin documentación, eje central de su campaña. A partir de ahora, la agencia administrativa encargada de tramitar visados y tarjetas de residencia tendrá poderes policiales que transforman por completo su papel en el engranaje migratorio.

