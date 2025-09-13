El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Mark Rutte, secretario general de la OTAN, y Donald Trump. Afp

Trump exige a los socios de la OTAN aranceles sobre China para forzar a Rusia a firmar la paz en Ucrania

Pretende así paralizar la compra de petróleo y ahogar la economía del Kremlin para obligar a Putin a negociar el fin de la invasión

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:04

«Si la OTAN hace lo que digo, la guerra (la invasión rusa de Ucrania) terminará rápidamente. Si no, sólo están perdiendo mi tiempo, y ... el tiempo, la energía y el dinero de Estados Unidos», escribió Donald Trump en su red social, Truth Social. El presidente de EEUU ha enviado una carta al resto de los miembros de la Alianza Atlántica para pedirles que dejen de comprar petróleo a Rusia y que apliquen aranceles secundarios (del 50 hasta el 100%) sobre China, aliado de Moscú y su mejor cliente en el mercado de los hidrocarburos. El magnate republicano considera que si cierra ese grifo, la economía rusa se hundirá y Vladímir Putin se verá obligado a sentarse en la mesa para negociar la paz en Ucrania después de más de tres años de guerra.

