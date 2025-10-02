El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El presidente estadounidense, Donald Trump. EFE

Trump informa al Congreso de que EE UU está en una guerra formal contra el narcotráfico

El presidente declara «combatientes ilegales» a los traficantes de droga e invoca poderes bélicos para justificar ataques militares en el Caribe

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Jueves, 2 de octubre 2025, 21:57

Comenta

Sentado en el Despacho Oval el pasado 18 de agosto, Volodímir Zelenski intentó explicar a un periodista que «no es posible celebrar elecciones bajo la ... ley marcial mientras continúe la guerra». La explicación captó la atención de Donald Trump: «Ah, estás diciendo que durante la guerra no se pueden celebrar elecciones», anotó. «Déjame decir, dentro de tres años y medio, lo que quieres decir es que si estamos en guerra con alguien, no hay más elecciones. Ah, eso está muy bien, me pregunto qué va a decir entonces los falsos medios».

