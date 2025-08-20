El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
AFP

Trump lanza una cruzada, esta vez contra los museos

El presidente ordena a su gobierno que replique en las instituciones culturales la purga que ha llevado a cabo en las universidades

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Martes, 19 de agosto 2025

Tras haber doblegado a las principales universidades del país, Donald Trump se dispone ahora a erradicar las políticas progresistas de los museos. «He instruido a ... mis fiscales para que repasen los museos y empiecen exactamente el mismo proceso que se ha hecho con las facultades y universidades, donde se ha hecho un tremendo progreso», anunció este martes en un Truth social.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan la muerte violenta de una mujer en Avilés: Tres horas de registro en la vivienda de la víctima en La Folleca
  2. 2 Investigan la muerte violenta de una mujer en Avilés: Tres horas de registro en la vivienda de la víctima en La Folleca
  3. 3

    El Ayuntamiento de Gijón da luz verde a la subida de sueldos y complementos aprobada por el Gobierno
  4. 4

    Un centenar de descendientes de Jovellanos se reúne en Gijón
  5. 5 Muere atropellado un ciclista vasco en la recta de Turanzas, en Posada de Llanes
  6. 6

    Oviedo deniega la licencia al Arzobispado para crear un centro de visitantes del Prerrománico en el Naranco
  7. 7 La UME deja Asturias para frenar el avance del fuego en León
  8. 8

    El belga Leander Dendoncker será el noveno fichaje del Real Oviedo
  9. 9

    Pablo Vázquez sobre su estreno con el Sporting de Gijón: «Se me pusieron los pelos de punta»
  10. 10 El discurso de boda de Brooklyn Beckham fue una «puñalada» al corazón de David y Victoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Trump lanza una cruzada, esta vez contra los museos

Trump lanza una cruzada, esta vez contra los museos