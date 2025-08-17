El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Trump, durante una intervención en el Congreso. Reuters

Trump pone la ley electoral a su servicio para perpetuarse en el poder

El presidente impulsa la reconfiguración de los distritos antes de los comicios de media legislatura de 2026 para conservar el control de la Cámara de Representantes

Caroline Conejero

Caroline Conejero

Nueva York

Domingo, 17 de agosto 2025, 20:47

Consciente de su vulnerabilidad ante las elecciones de media legislatura de 2026, en las que podría perder el control de la Cámara de Representantes del ... Congreso, Donald Trump ha puesto en marcha un agresivo plan de acción para tornar las urnas a su favor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Asturias, asedidada por el fuego de oriente a occidente: desalojos, el fuego obliga a sumar medios y cierra entornos naturales
  2. 2 Los fuegos que asolan los entornos naturales de Asturias tiñen el cielo de naranja en toda la región
  3. 3 Ramón Méndez, responsable de Comunicación de Coca-Cola «Lo que está pasando con el cóctel de la Paloma es increíble»
  4. 4 La noche en la que llovió ceniza en Asturias
  5. 5 Asturias, con ocho fuegos activos, lucha por salvar sus entornos naturales
  6. 6 El fuego de León llega a Degaña «descontrolado con 10 kilómetros de frente»
  7. 7 El fuego obliga a cortar carreteras secundarias en Asturias
  8. 8

    La defensa del joven acusado de violación durante la Semana Grande de Gijón afirma que «no hay pruebas objetivas»
  9. 9 «Si las llamas llegan a la Pornacal, adiós», dicen los vecinos de Villar de Vildas, en Somiedo
  10. 10

    El Consistorio de Carreño abrirá en Perlora un albergue público, con cafetería y restaurante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Trump pone la ley electoral a su servicio para perpetuarse en el poder

Trump pone la ley electoral a su servicio para perpetuarse en el poder