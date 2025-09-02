El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El presidente estadounidens, Donald Trump. Reuters

A Trump no le preocupa «nada» el nuevo eje antioccidental

El presidente estadounidense deja entrever sanciones contra Putin por la guerra de Ucrania: «Haremos algo para que la gente pueda continuar viviendo»

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Martes, 2 de septiembre 2025, 21:31

Las reuniones que el presidente chino está manteniendo con otros líderes del Sur Global para crear un orden mundial alternativo, que responda a los intereses ... de los países en vías de desarrollo, han reverberado en los despachos de los mandatarios occidentales. También en la Casa Blanca, aunque su inquilino, Donald Trump, ha asegurado este marets que el asunto no le quita el sueño. «No me preocupa absolutamente nada», ha afirmado el presidente de Estados Unidos en una entrevista radiofónica.

