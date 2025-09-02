El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Xi y Putin caminan por los jardines de la residencia del líder chino en Pekín. EFE

Putin y Xi sellan su alianza «sin precedentes» con un acuerdo para construir un gasoducto

Los presidentes ruso y chino se han reunido este martes en Pekín, que se prepara para acoger un gran desfile militar por los 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial

Álex Bustos

Álex Bustos

Moscú

Martes, 2 de septiembre 2025, 12:03

El presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo chino, Xi Jinping, han exhibido su buena sintonía en su reunión bilateral de este martes en Pekín, ... donde han buscado fortalecer el vínculo entre ambas naciones. En el encuentro les ha acompañado el mandatario mongol Ukhnaagiin Khurelsukh, cuyo país está muy atado a estos dos Estados por su ubicación geográfica. El principal asunto que querían tratar era una mayor cooperación en diferentes áreas como energía, Inteligencia Artificial, industria aeroespacial o sanidad. Los dos líderes quieren construir así un mundo más multilateral, donde Moscú y Pekín tengan un mayor peso a nivel global. El jefe del Kremlin ha asegurado que las relaciones chino-rusas están en «un nivel sin precedentes».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pelea vecinal en Gijón acaba con dos hospitalizados y un detenido
  2. 2 «Charco», «escupitajo» y «porquería»: las críticas de dos turistas a la playa de Gulpiyuri
  3. 3 Muere un hombre de 66 años por la cornada de una vaca en Castrillón
  4. 4

    Así será la reforma de la calle Eleuterio Quintanilla de Gijón, que arrancará este mes para reducir espacio al tráfico
  5. 5 Mercadona cambia sus horarios con el final del verano
  6. 6

    La educación concertada acepta «un mal acuerdo» y desconvoca la huelga del inicio de curso en Asturias
  7. 7

    La promoción que abre la renovación del barrio de El Natahoyo de Gijón vende pisos a 4.000 euros el metro cuadrado
  8. 8 El Real Oviedo no encuentra lo que quería en el mercado y no ficha
  9. 9 La Princesa Leonor, en manos de un asturiano para convertirse en piloto
  10. 10 Un avilesino, al frente de uno de los mejores hoteles históricos del mundo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Putin y Xi sellan su alianza «sin precedentes» con un acuerdo para construir un gasoducto

Putin y Xi sellan su alianza «sin precedentes» con un acuerdo para construir un gasoducto