El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La educación concertada desconvoca la huelga en Asturias
Vladímir Putin, este lunes en la cumbre de Tianjin. E.P.

Putin afianza su relación con China e India y destaca su papel para «resolver la crisis ucraniana»

El presidente ruso participa en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Tianjin, donde ha vuelto a arremeter contra Occidente por este conflicto

Álex Bustos

Álex Bustos

Moscú

Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:37

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha aprovechado este lunes la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Tianjin para estrechar relaciones con ... algunos de sus aliados y para culpar a Occidente de la guerra en Ucrania. El jefe del Kremlin ha defendido que el conflicto surgió a raíz del «golpe de Estado» provocado por Occidente, como Moscú suele referirse a las protestas proeuropeas del Maidán en 2014. También ha achacado la situación a la intención de la OTAN de incorporar a Kiev a sus filas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía investiga en Gijón una presunta agresión sexual de dos hombres a una mujer
  2. 2

    Denuncian un cobro indebido por aparcar en Xivares «en una parcela pública y sin concesión»
  3. 3 Nuevo récord en Asturias: un queso Cabrales de 37.000 euros
  4. 4 Buscan a dos individuos que robaron a un taxista en Gijón
  5. 5 Encuentran al hombre de 82 años al que se buscaba en Alevia, en Peñamellera Baja
  6. 6 Muere un hombre de 66 años por la cornada de una vaca en Castrillón
  7. 7

    Óscar Cortés pone la guinda al proyecto del Sporting de Gijón
  8. 8 Dépor - Sporting de Gijón: Otero y Corredera vuelven a la que un día fue su casa
  9. 9 Un avilesino, al frente de uno de los mejores hoteles históricos del mundo
  10. 10

    El Cantábrico se calienta en Gijón por encima de la media mundial

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Putin afianza su relación con China e India y destaca su papel para «resolver la crisis ucraniana»

Putin afianza su relación con China e India y destaca su papel para «resolver la crisis ucraniana»