China desafía a Occidente con un gran desfile militar al que asistirán Kim Jong-un y Putin

China prepara desde hace meses un gran desfile para conmemorar los ochenta años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Una cita, prevista para el ... 3 de septiembre y envuelta en enormes medidas de seguridad, que va más allá de la celebración de un aniversario y que supone un auténtico desafío a Occidente. Pekín quiere demostrar su fuerza durante la parada, por un lado, con la exhibición de la última tecnología militar -con piezas nunca vistas- y, por otro, con una lista de invitados que incluye al jefe del Kremlin, Vladímir Putin, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, cuya presencia ha sido este jueves confirmada.

Los líderes que arroparán al presidente chino, Xi Jinping, comenzarán a llegar este fin de semana para participar, primero, en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), que defiende una gobernanza alternativa a la occidental. No se sabe cuándo aterrizará Kim pero su presencia seis años después de la última visita a Pekín lanza un mensaje al resto del mundo y, en especial, al inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, que en los últimos días había insistido en su deseo de reunirse con el mandatario norcoreano. El magnate también está invitado, pero su asistencia sigue sin confirmarse. Entre el resto de países que sí mandarán representación al desfile se encuentran Armenia, Cuba, Birmania, Irán, Bielorrusia, Pakistán y Venezuela. En total, Xi se rodeará de 26 dirigentes.

El gigante asiático cuenta con el segundo presupuesto militar más elevado del mundo -por detrás de EE UU- y en la cita del 3 de septiembre dará muestra de ello. No sólo con el desfile de sus tropas, a las que el presidente chino pasará revista en la plaza Tiananmén, sino también con una exhibición de armas pesadas, sistemas de precisión hipersónicos, equipos no tripulados o aparatos 'anti robots' nunca vistos.

La parada militar será el broche a varios días en los que Xi intentará demostrar su poder de convocatoria. De hecho, la cumbre de la OCS prevista en Pekín contará con el mayor número de líderes congregados hasta ahora en una reunión de la organización -a veces presentada como contrapeso a la OTAN- desde su fundación en 2011. Allí estarán, por ejemplo, los presidentes de Irán, Masud Pezeshkian, India, Narendra Modi, y Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Sin embargo, no se espera que el encuentro arroje grandes resultados y servirá más de operación de imagen. Liu Bin, viceministro chino de Relaciones Exteriores, planteó hace unos días que cita dará estabilidad frente al «hegemonismo y la política de poder», en una velada referencia a Estados Unidos.