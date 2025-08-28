El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Vladímir Putin y Xi Jinping, en un encuentro en 2023 en Pekín. EFE

China desafía a Occidente con un gran desfile militar al que asistirán Kim Jong-un y Putin

La cita del 3 de septiembre conmemora los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, pero pretende ser también una demostración de fuerza por parte de Pekín

M. R.

Jueves, 28 de agosto 2025, 12:33

China prepara desde hace meses un gran desfile para conmemorar los ochenta años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Una cita, prevista para el ... 3 de septiembre y envuelta en enormes medidas de seguridad, que va más allá de la celebración de un aniversario y que supone un auténtico desafío a Occidente. Pekín quiere demostrar su fuerza durante la parada, por un lado, con la exhibición de la última tecnología militar -con piezas nunca vistas- y, por otro, con una lista de invitados que incluye al jefe del Kremlin, Vladímir Putin, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, cuya presencia ha sido este jueves confirmada.

