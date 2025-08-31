El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Foto de familia de los líderes reunidos en Tianjin. EFE

El mundo más autoritario se fortalece en China frente a Occidente

Líderes de países como Rusia, Bielorrusia, Irán o India participan en una cumbre que desembocará en un gran desfile militar en Pekín

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Domingo, 31 de agosto 2025, 19:44

Hace tiempo que los líderes del Sur Global critican que foros como el G7 ya no reflejan la relación de fuerzas del mundo actual. Ni ... siquiera lo hace el G20, constreñido en gran medida por el papel que las democracias liberales occidentales quieren jugar desde la atalaya de la superioridad moral que se arrogan.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan un posible caso de intoxicación alimentaria múltiple en las fiestas de Avilés
  2. 2 Boda por todo lo alto de Corín Castro, nieta de Corín Tellado
  3. 3

    Sierra, adiós a la boutique que mejor ha vestido a los gijoneses
  4. 4

    Más de 40.000 asturianos toman un fármaco contra el infarto que no necesitan
  5. 5 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  6. 6

    Nueva promoción en Gijón con pisos a 4.200 euros el metro cuadrado
  7. 7 La Policía investiga en Gijón una presunta agresión sexual de dos hombres a una mujer
  8. 8 Buscan a dos individuos que robaron a un taxista en Gijón
  9. 9

    El Tartiere volvió a rugir de alegría
  10. 10

    La hija de Pelicot dice que ya no se habla con su madre: «Me ha abandonado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El mundo más autoritario se fortalece en China frente a Occidente

El mundo más autoritario se fortalece en China frente a Occidente